В Свердловской области продают одну «чипсину» за 50 тысяч рублей. Фото

10 января 2022 в 20:32 Размер текста - 17 +

«Редкость» была найдена в пачке Lay’s со вкусом итальянских колбасок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на продажу выставлена «чипсинка» в форме сердца за 50 тысяч рублей. Такое предложение размещено на сайте бесплатных объявлений Avito. «Чипсинка Lays со вкусом „итальянские колбаски“ в форме сердца. Цена — 50 000 рублей», — сообщается в объявлении. Судя по указанной дате размещения, снеку уже более недели — предложение опубликовано 2 января. За это время объявление о продаже редкого экспоната просмотрели уже более 890 людей. Ранее на Avito было обнаружено объявление о продаже двуколки. Отреставрированную бричку хозяин продает за 70 тысяч рублей. По его мнению, двуколка могла бы стать украшением интерьера, или пригодиться для выездных фотосессий. Корреспонденту URA.RU владелец брички сообщил, что объявлением еще пока никто не интересовался, но он надеется, что спрос поднимется ближе к лету — как раз к сезону выездных фотосессий. Фото с сайта объявлений Avito Фото с сайта объявлений Avito Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на продажу выставлена «чипсинка» в форме сердца за 50 тысяч рублей. Такое предложение размещено на сайте бесплатных объявлений Avito. «Чипсинка Lays со вкусом „итальянские колбаски“ в форме сердца. Цена — 50 000 рублей», — сообщается в объявлении. Судя по указанной дате размещения, снеку уже более недели — предложение опубликовано 2 января. За это время объявление о продаже редкого экспоната просмотрели уже более 890 людей. Ранее на Avito было обнаружено объявление о продаже двуколки. Отреставрированную бричку хозяин продает за 70 тысяч рублей. По его мнению, двуколка могла бы стать украшением интерьера, или пригодиться для выездных фотосессий. Корреспонденту URA.RU владелец брички сообщил, что объявлением еще пока никто не интересовался, но он надеется, что спрос поднимется ближе к лету — как раз к сезону выездных фотосессий.