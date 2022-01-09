В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на продажу выставлена «чипсинка» в форме сердца за 50 тысяч рублей. Такое предложение размещено на сайте бесплатных объявлений Avito.
«Чипсинка Lays со вкусом „итальянские колбаски“ в форме сердца. Цена — 50 000 рублей», — сообщается в объявлении. Судя по указанной дате размещения, снеку уже более недели — предложение опубликовано 2 января. За это время объявление о продаже редкого экспоната просмотрели уже более 890 людей.
Ранее на Avito было обнаружено объявление о продаже двуколки. Отреставрированную бричку хозяин продает за 70 тысяч рублей. По его мнению, двуколка могла бы стать украшением интерьера, или пригодиться для выездных фотосессий. Корреспонденту URA.RU владелец брички сообщил, что объявлением еще пока никто не интересовался, но он надеется, что спрос поднимется ближе к лету — как раз к сезону выездных фотосессий.
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на продажу выставлена «чипсинка» в форме сердца за 50 тысяч рублей. Такое предложение размещено на сайте бесплатных объявлений Avito. «Чипсинка Lays со вкусом „итальянские колбаски“ в форме сердца. Цена — 50 000 рублей», — сообщается в объявлении. Судя по указанной дате размещения, снеку уже более недели — предложение опубликовано 2 января. За это время объявление о продаже редкого экспоната просмотрели уже более 890 людей. Ранее на Avito было обнаружено объявление о продаже двуколки. Отреставрированную бричку хозяин продает за 70 тысяч рублей. По его мнению, двуколка могла бы стать украшением интерьера, или пригодиться для выездных фотосессий. Корреспонденту URA.RU владелец брички сообщил, что объявлением еще пока никто не интересовался, но он надеется, что спрос поднимется ближе к лету — как раз к сезону выездных фотосессий.