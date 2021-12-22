22 декабря 2021

В Свердловской области продают карету за 70 тысяч рублей. «В придачу — сказочные зимние сани»

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость брички составила 70 тысяч рублей Фото:

В Свердловской области на продажу выставлена двуколка (бричка, одноосная повозка, как выражается автор объявления) за 70 тысяч рублей. Объявление размещено на Avito.

«В отличном рабочем состоянии, на ходу. Сиденья отделаны искусственной кожей, дно и боковины из композита. Не боится атмосферных осадков и температур. Бонус! В придачу отдам сказочные зимние сани», — сообщается в объявлении.

«Если честно, вы позвонили первые. Я ее отреставрировал, привел в порядок сам. Не думаю, конечно, что ее кто-то сейчас купит, сами понимаете, не сезон. Может быть, ближе к лету и появятся заинтересовавшиеся», — рассказал URA.RU автор объявления Владимир.

Автор объявления предполагает, что двуколка подойдет для фотосессий, привлечения клиентов, съемок роликов, а также для украшения интерьера или ландшафта. Забрать карету можно в поселке Шувакиш.

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В Свердловской области на продажу выставлена двуколка (бричка, одноосная повозка, как выражается автор объявления) за 70 тысяч рублей. Объявление размещено на Avito. «В отличном рабочем состоянии, на ходу. Сиденья отделаны искусственной кожей, дно и боковины из композита. Не боится атмосферных осадков и температур. Бонус! В придачу отдам сказочные зимние сани», — сообщается в объявлении. «Если честно, вы позвонили первые. Я ее отреставрировал, привел в порядок сам. Не думаю, конечно, что ее кто-то сейчас купит, сами понимаете, не сезон. Может быть, ближе к лету и появятся заинтересовавшиеся», — рассказал URA.RU автор объявления Владимир. Автор объявления предполагает, что двуколка подойдет для фотосессий, привлечения клиентов, съемок роликов, а также для украшения интерьера или ландшафта. Забрать карету можно в поселке Шувакиш.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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