Екатеринбурженка не может закрыть больничный лист с прошлого года

Проблема с закрытием больничного листа возникала у жителей Екатеринбурга и раньше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Екатеринбурга жалуется, что не может закрыть свой больничный лист. Проблема возникла, когда девушка обратилась в ЦГБ № 2 Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказала сама горожанка, пожелавшая остаться анонимом.

«Ходила закрывать больничный, после операции. Просидела в очереди минут 20. Затем меня принял врач, но закрыть больничный не получилось: ни с первой попытки, ни с десятой. Я покинула медицинское учреждение, так и не закрыв лист нетрудоспособности. Оказалось, что у них зависла программа, в которую заносят информацию о больничном», — поделилась девушка.

По словам горожанки, в больнице ей обещали закрыть больничный пятого января 2022 года, но этого не произошло. «Когда я уходила из ЖК, мне сказали, что закроют больничный пятого января. Но ни пятого, ни шестого на Госуслугах информация не появилась. Я начала звонить в больницу. К сожалению, дозвониться так и не вышло. Хотя звонила несколько раз и ожидала на линии по 15 минут», — посетовала девушка.

«Теперь мне нужно в свой рабочий день идти в больницу, чтобы закрыть больничный. А где гарантия, что снова не зависнет программа. А если возникнут проблемы с выплатами по больничному листу, что делать. Меня такая ситуация очень возмущает», — отметила горожанка.

Редакцию URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. Там посоветовали обратиться на горячую линию минздрава или обращение через сайт минздрава. Ранее агентство писало, что екатеринбуржцы жалуются на то, что не могут закрыть вовремя свои больничные листы. Горожане не исключают того, что причиной может быть человеческий фактор.

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