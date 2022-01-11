Собянин предупредил о взрывном росте заболевших штаммом «Омикрон»

11 января 2022 в 18:48 Размер текста - 17 +

Сергей Собянин заявил о росте заболеваемости коронавирусом в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Из-за нового штамма коронавируса «Омикрон» в Москве может в ближайшее время увеличиться число инфицированных. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. «Мы наблюдаем взрывной рост заболеваемости на фоне нового штамма „Омикрон“. В Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно этим штаммом. Это количество достаточно быстро нарастает, это значит, что мы находимся в зоне риска и в течение 70 дней будем наблюдать значительный рост заболеваемости. Вполне возможно, мы столкнемся с более критической ситуацией, нежели сталкивались в предыдущие волны заболеваемости», — отметил он на заседании президиума Координационного совета при правительстве по ситуации с COVID-19 в России, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24». Ранее Собянин предупреждал, что власти Москвы будут стараться вводить минимальные ограничения в случае распространения новой мутации коронавируса. По его словам, это будет сделано, чтобы не нарушать ритм работы города. В России в конце января-начале февраля ожидается подъем заболеваемости штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом заявил заместитель директора по научной работе национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов, отмечает Nation News. Мутация быстро распространяется. При этом умерших от него меньше, чем от «Дельты», и он реже провоцирует тяжелое течение заболевания, передает MK.RU . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Из-за нового штамма коронавируса «Омикрон» в Москве может в ближайшее время увеличиться число инфицированных. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. «Мы наблюдаем взрывной рост заболеваемости на фоне нового штамма „Омикрон“. В Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно этим штаммом. Это количество достаточно быстро нарастает, это значит, что мы находимся в зоне риска и в течение 70 дней будем наблюдать значительный рост заболеваемости. Вполне возможно, мы столкнемся с более критической ситуацией, нежели сталкивались в предыдущие волны заболеваемости», — отметил он на заседании президиума Координационного совета при правительстве по ситуации с COVID-19 в России, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24». Ранее Собянин предупреждал, что власти Москвы будут стараться вводить минимальные ограничения в случае распространения новой мутации коронавируса. По его словам, это будет сделано, чтобы не нарушать ритм работы города. В России в конце января-начале февраля ожидается подъем заболеваемости штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом заявил заместитель директора по научной работе национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов, отмечает Nation News. Мутация быстро распространяется. При этом умерших от него меньше, чем от «Дельты», и он реже провоцирует тяжелое течение заболевания, передает MK.RU.