Пермский губернатор заявил о создании особой экономической зоны

06 декабря 2021 в 19:24 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин обещает налоговые преференции для бизнеса (фото из архива) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о создании в регионе особой экономической зоны «Пермь». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. «Дмитрий Махонин подписал заявку на создание в регионе особой экономической промышленной зоны „Пермь“. Ее резиденты получат налоговые преференции на 49 лет. На площадке планируется создать более 1,5 тысячи новых высокопроизводительных рабочих мест», — заявили в пресс-службе краевого правительства. Специализацией особой экономической зоны «Пермь» станет химическая промышленность, машиностроение, обрабатывающее производство, переработка пластика, IT и судостроение. Крупные предприятия уже заявили, что готовы осваивать площадку особой экономической зоны. Подписано соглашение о взаимодействии с СИБУРом, а первыми потенциальными резидентами, которые планируют реализовать свои инвестпроекты, станут «Группа ПОЛИПЛАСТИК», «Пермский завод промоборудования», «Пермская финансово-производственная группа» и «Пермская судоверфь». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о создании в регионе особой экономической зоны «Пермь». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. «Дмитрий Махонин подписал заявку на создание в регионе особой экономической промышленной зоны „Пермь“. Ее резиденты получат налоговые преференции на 49 лет. На площадке планируется создать более 1,5 тысячи новых высокопроизводительных рабочих мест», — заявили в пресс-службе краевого правительства. Специализацией особой экономической зоны «Пермь» станет химическая промышленность, машиностроение, обрабатывающее производство, переработка пластика, IT и судостроение. Крупные предприятия уже заявили, что готовы осваивать площадку особой экономической зоны. Подписано соглашение о взаимодействии с СИБУРом, а первыми потенциальными резидентами, которые планируют реализовать свои инвестпроекты, станут «Группа ПОЛИПЛАСТИК», «Пермский завод промоборудования», «Пермская финансово-производственная группа» и «Пермская судоверфь».