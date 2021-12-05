05 декабря 2021
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Пермский губернатор заявил о создании особой экономической зоны

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум Дни Пермского бизнеса 2021. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин обещает налоговые преференции для бизнеса (фото из архива) Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о создании в регионе особой экономической зоны «Пермь». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«Дмитрий Махонин подписал заявку на создание в регионе особой экономической промышленной зоны „Пермь“. Ее резиденты получат налоговые преференции на 49 лет. На площадке планируется создать более 1,5 тысячи новых высокопроизводительных рабочих мест», — заявили в пресс-службе краевого правительства.

Специализацией особой экономической зоны «Пермь» станет химическая промышленность, машиностроение, обрабатывающее производство, переработка пластика, IT и судостроение. Крупные предприятия уже заявили, что готовы осваивать площадку особой экономической зоны. Подписано соглашение о взаимодействии с СИБУРом, а первыми потенциальными резидентами, которые планируют реализовать свои инвестпроекты, станут «Группа ПОЛИПЛАСТИК», «Пермский завод промоборудования», «Пермская финансово-производственная группа» и «Пермская судоверфь».

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о создании в регионе особой экономической зоны «Пермь». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. «Дмитрий Махонин подписал заявку на создание в регионе особой экономической промышленной зоны „Пермь“. Ее резиденты получат налоговые преференции на 49 лет. На площадке планируется создать более 1,5 тысячи новых высокопроизводительных рабочих мест», — заявили в пресс-службе краевого правительства. Специализацией особой экономической зоны «Пермь» станет химическая промышленность, машиностроение, обрабатывающее производство, переработка пластика, IT и судостроение. Крупные предприятия уже заявили, что готовы осваивать площадку особой экономической зоны. Подписано соглашение о взаимодействии с СИБУРом, а первыми потенциальными резидентами, которые планируют реализовать свои инвестпроекты, станут «Группа ПОЛИПЛАСТИК», «Пермский завод промоборудования», «Пермская финансово-производственная группа» и «Пермская судоверфь».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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