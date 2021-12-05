Пермский губернатор заявил о создании особой экономической зоны

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о создании в регионе особой экономической зоны «Пермь». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
«Дмитрий Махонин подписал заявку на создание в регионе особой экономической промышленной зоны „Пермь“. Ее резиденты получат налоговые преференции на 49 лет. На площадке планируется создать более 1,5 тысячи новых высокопроизводительных рабочих мест», — заявили в пресс-службе краевого правительства.
Специализацией особой экономической зоны «Пермь» станет химическая промышленность, машиностроение, обрабатывающее производство, переработка пластика, IT и судостроение. Крупные предприятия уже заявили, что готовы осваивать площадку особой экономической зоны. Подписано соглашение о взаимодействии с СИБУРом, а первыми потенциальными резидентами, которые планируют реализовать свои инвестпроекты, станут «Группа ПОЛИПЛАСТИК», «Пермский завод промоборудования», «Пермская финансово-производственная группа» и «Пермская судоверфь».
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о создании в регионе особой экономической зоны «Пермь». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. «Дмитрий Махонин подписал заявку на создание в регионе особой экономической промышленной зоны „Пермь“. Ее резиденты получат налоговые преференции на 49 лет. На площадке планируется создать более 1,5 тысячи новых высокопроизводительных рабочих мест», — заявили в пресс-службе краевого правительства. Специализацией особой экономической зоны «Пермь» станет химическая промышленность, машиностроение, обрабатывающее производство, переработка пластика, IT и судостроение. Крупные предприятия уже заявили, что готовы осваивать площадку особой экономической зоны. Подписано соглашение о взаимодействии с СИБУРом, а первыми потенциальными резидентами, которые планируют реализовать свои инвестпроекты, станут «Группа ПОЛИПЛАСТИК», «Пермский завод промоборудования», «Пермская финансово-производственная группа» и «Пермская судоверфь».