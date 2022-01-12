Актера «Глухаря» нашли мертвым в собственной квартире

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Последствия пожара на улице Рассветная, 7. Екатеринбург, труп, тело, ритуальная служба, похоронщики
Предварительно, видимых признаков насильственной смерти не обнаружено Фото:

Актер Алекскей Герилович умер на 49 году жизни. Тело обнаружили в его собственной квартире на кухне. Перед этим он несколько дней не выходил на связь.

«Известный актер эпизодического плана Алексей Герилович умер на 49 году жизни. Мужчина несколько дней не выходил на связь, после чего в его московскую квартиру выехал его друг. Обнаженное тело Гериловича было найдено на полу кухни», — пишет Пятый канал со ссылкой на источники.

Под телом актера криминалисты обнаружили часть ремня и пакет с лекарствами. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку.

Герилович снялся почти в 70 популярных фильмах и сериалах. Он сыграл роли в таких картинах, как «Домашний арест», «Глухарь», «Адвокат», «Интерны», «Карпов», «Мылодрама», «Балабол», «БУМЕРанг». Последним для него фильмом, где он отыграл стал «18+», который находится на стадии производства.

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Актер Алекскей Герилович умер на 49 году жизни. Тело обнаружили в его собственной квартире на кухне. Перед этим он несколько дней не выходил на связь. «Известный актер эпизодического плана Алексей Герилович умер на 49 году жизни. Мужчина несколько дней не выходил на связь, после чего в его московскую квартиру выехал его друг. Обнаженное тело Гериловича было найдено на полу кухни», — пишет Пятый канал со ссылкой на источники. Под телом актера криминалисты обнаружили часть ремня и пакет с лекарствами. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку. Герилович снялся почти в 70 популярных фильмах и сериалах. Он сыграл роли в таких картинах, как «Домашний арест», «Глухарь», «Адвокат», «Интерны», «Карпов», «Мылодрама», «Балабол», «БУМЕРанг». Последним для него фильмом, где он отыграл стал «18+», который находится на стадии производства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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