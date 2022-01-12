В свердловском поселке возмутились самым дорогим ценам на бензин

Цена на топливо возмутила пользователей соцсети Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Бензин по 53 рубля и дизель по 64 рубля за литр появился в поселке городского типа Сосьва Серовского района в Свердловской области. Видеоролик с заправки выложил местный житель в группе Екатеринбург — Серов (Online) в соцсети «ВКонтакте».

«Че, пацаны, у кого больше бензин стоит?», — спросил автор в начале ролика и продемонстрировал табло с ценами: литр бензина марки АИ-92 стоимостью 51 рубль, АИ-95 — 53 рубля, дизельного топлива — 64 рубля. «Пора переходить на лошадь», — прокомментировала пользователь Ульяна Главная. «Там не бензин, а ослиная моча», — высказался другой участник обсуждения Иван Ворошилов. «Потому и дорого — натурпродукт!», — подхватила пользователь Светлана.

При этом, по данным, опубликованным на сайте Свердловскстата, в конце декабря 2021 года бензин марки АИ-92 стоил в Екатеринбурге 46,6 рублей за литр, АИ-95 — 49,68 рублей, а дизель — 53,39 рубля за литр. Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область оказалась на грани топливного кризиса. Из-за перебоев в поставках дизеля «Газпрома» регион ждал транспортный коллапс.

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