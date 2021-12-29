Топлива от «Газпрома», по словам источников, не будет до 5 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В новогодние праздники Свердловская область и, в частности, Екатеринбург могут столкнуться с топливным кризисом, сообщили URA.RU сразу несколько информированных собеседников. По словам одного из них, проблемы вызваны перебоями в поставках дизельного топлива от «Газпрома». При этом министр транспорта Василий Старков в разговоре с корреспондентом сказал, что власти делают все, чтобы не допустить коллапса.

«Дизельного топлива от „Газпрома“, возможно, не будет до 5 января. Не исключаю проблемы в работе общественного транспорта и коммунальной техники», — поделился источник, близкий к мэрии Екатеринбурга. Собеседник URA.RU, близкий к региональному кабмину, подтвердил опасения. Хотя один из автобусных перевозчиков Екатеринбурга рассказал, что заправляется на «Лукойле», поэтому проблем со своими машинами не ждет.

«На самом деле, „Газпром“ не единственный поставщик топлива в области. С другой стороны, мы и с минпромом, и с минЖКХ эту проблему обсудили — в том числе, с поставщиками. И думаю, что мы сможем избежать каких-то отмен из-за отсутствия топлива — и по транспорту, и по работам, связанным с содержанием автомобильных дорог», — заверил Старков.

Первые сообщения о проблемах с топливом появились утром 30 декабря. В отделе продаж «Газпромнефть-Урал» URA.RU объясняли, что это может быть вызвано повышенным спросом и высокой нагрузкой на инфраструктуру.

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