13 января 2022
12 января 2022

В челябинском городе пытались сжечь магазин вместе с продавцами

© Служба новостей «URA.RU»
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Поджигателя разыскивает полиция (фото из архива) Фото:

В Пласте (Челябинская область) неизвестный мужчина пытался сжечь продуктовый магазин вместе с продавцами и покупателями. Поджигатель зашел в магазин и облил кассу горючей жидкостью. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Выясняется личность поджигателя», — заявили URA.RU в пресс-службе.

Во время поджога магазина мужчина прятал свое лицо под шапкой и маской. Он быстро вылил горючее на кассу, поджег его и выбежал на улицу. По данному факту владелец магазина написал заявление в полицию.

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В Пласте (Челябинская область) неизвестный мужчина пытался сжечь продуктовый магазин вместе с продавцами и покупателями. Поджигатель зашел в магазин и облил кассу горючей жидкостью. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Выясняется личность поджигателя», — заявили URA.RU в пресс-службе. Во время поджога магазина мужчина прятал свое лицо под шапкой и маской. Он быстро вылил горючее на кассу, поджег его и выбежал на улицу. По данному факту владелец магазина написал заявление в полицию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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