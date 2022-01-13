В челябинском городе пытались сжечь магазин вместе с продавцами

Поджигателя разыскивает полиция (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Пласте (Челябинская область) неизвестный мужчина пытался сжечь продуктовый магазин вместе с продавцами и покупателями. Поджигатель зашел в магазин и облил кассу горючей жидкостью. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Выясняется личность поджигателя», — заявили URA.RU в пресс-службе.

Во время поджога магазина мужчина прятал свое лицо под шапкой и маской. Он быстро вылил горючее на кассу, поджег его и выбежал на улицу. По данному факту владелец магазина написал заявление в полицию.