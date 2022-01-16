Под Екатеринбургом две недели не могут найти подростка

В поселке Глубокое, что под Екатеринбургом, с 3 января не могут найти подростка, который, одевшись во все черное, ушел в неизвестном направлении. Об этом сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».
«С 3 января местоположение неизвестно», — говорится в ориентировке. У пропавшего светло-русые волосы, карие глаза, ростом 170 сантиметров. Уходя из дома, он не взял с собой никаких вещей и оделся в черное пальто, черные брюки, а также шапку и обувь того же цвета. Поисковики предполагают, что ребенок может находиться в Екатеринбурге.
URA.RU не удалось связаться с волонтером Екатериной, контролирующей ход поисков подростка. Она не ответила на звонок корреспондента агентства.
В поселке Глубокое, что под Екатеринбургом, с 3 января не могут найти подростка, который, одевшись во все черное, ушел в неизвестном направлении. Об этом сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт». «С 3 января местоположение неизвестно», — говорится в ориентировке. У пропавшего светло-русые волосы, карие глаза, ростом 170 сантиметров. Уходя из дома, он не взял с собой никаких вещей и оделся в черное пальто, черные брюки, а также шапку и обувь того же цвета. Поисковики предполагают, что ребенок может находиться в Екатеринбурге. URA.RU не удалось связаться с волонтером Екатериной, контролирующей ход поисков подростка. Она не ответила на звонок корреспондента агентства.