Под Екатеринбургом две недели не могут найти подростка

17 января 2022 в 12:25 Размер текста - 17 +

Поисковики считают, что ребенок может находиться в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Глубокое, что под Екатеринбургом, с 3 января не могут найти подростка, который, одевшись во все черное, ушел в неизвестном направлении. Об этом сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт». «С 3 января местоположение неизвестно», — говорится в ориентировке. У пропавшего светло-русые волосы, карие глаза, ростом 170 сантиметров. Уходя из дома, он не взял с собой никаких вещей и оделся в черное пальто, черные брюки, а также шапку и обувь того же цвета. Поисковики предполагают, что ребенок может находиться в Екатеринбурге. URA.RU не удалось связаться с волонтером Екатериной, контролирующей ход поисков подростка. Она не ответила на звонок корреспондента агентства. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В поселке Глубокое, что под Екатеринбургом, с 3 января не могут найти подростка, который, одевшись во все черное, ушел в неизвестном направлении. Об этом сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт». «С 3 января местоположение неизвестно», — говорится в ориентировке. У пропавшего светло-русые волосы, карие глаза, ростом 170 сантиметров. Уходя из дома, он не взял с собой никаких вещей и оделся в черное пальто, черные брюки, а также шапку и обувь того же цвета. Поисковики предполагают, что ребенок может находиться в Екатеринбурге. URA.RU не удалось связаться с волонтером Екатериной, контролирующей ход поисков подростка. Она не ответила на звонок корреспондента агентства.