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Под Екатеринбургом две недели не могут найти подростка

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Фиратом Нурмухаметовым. Екатеринбург, карта янао, география, поиск, рельеф, физическая карта
Поисковики считают, что ребенок может находиться в Екатеринбурге Фото:

В поселке Глубокое, что под Екатеринбургом, с 3 января не могут найти подростка, который, одевшись во все черное, ушел в неизвестном направлении. Об этом сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

«С 3 января местоположение неизвестно», — говорится в ориентировке. У пропавшего светло-русые волосы, карие глаза, ростом 170 сантиметров. Уходя из дома, он не взял с собой никаких вещей и оделся в черное пальто, черные брюки, а также шапку и обувь того же цвета. Поисковики предполагают, что ребенок может находиться в Екатеринбурге.

URA.RU не удалось связаться с волонтером Екатериной, контролирующей ход поисков подростка. Она не ответила на звонок корреспондента агентства.

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В поселке Глубокое, что под Екатеринбургом, с 3 января не могут найти подростка, который, одевшись во все черное, ушел в неизвестном направлении. Об этом сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт». «С 3 января местоположение неизвестно», — говорится в ориентировке. У пропавшего светло-русые волосы, карие глаза, ростом 170 сантиметров. Уходя из дома, он не взял с собой никаких вещей и оделся в черное пальто, черные брюки, а также шапку и обувь того же цвета. Поисковики предполагают, что ребенок может находиться в Екатеринбурге. URA.RU не удалось связаться с волонтером Екатериной, контролирующей ход поисков подростка. Она не ответила на звонок корреспондента агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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