17 января 2022

Гинцбург рассказал о создании тестов на антитела к «Омикрону»

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Тест-система доступна только в Центре имени Гамалеи, заявил Александр Гинцбург Фото:
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Коронавирус COVID-19

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создал тест-систему, способную определять антител к штамму COVID-19 «Омикрон». Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург.

«У нас есть тест-система для определения вируснейтрализующих антител к „Омикрону“», — рассказал Александр Гинцбург РИА «Новости». Он добавил, что на данный момент система доступна только в Центре имени Гамалеи.

Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала срок выдачи QR-кодов по тесту на антитела. Инфекционист Владимир Чуланов заявил, что нет необходимости сдавать тест на антитела перед вакцинацией. Минздрав РФ опубликовал перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19. В Московской области запустили производство тестов по выявлению «Омикрона», передает телеканал 360.

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Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создал тест-систему, способную определять антител к штамму COVID-19 «Омикрон». Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург. «У нас есть тест-система для определения вируснейтрализующих антител к „Омикрону“», — рассказал Александр Гинцбург РИА «Новости». Он добавил, что на данный момент система доступна только в Центре имени Гамалеи. Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала срок выдачи QR-кодов по тесту на антитела. Инфекционист Владимир Чуланов заявил, что нет необходимости сдавать тест на антитела перед вакцинацией. Минздрав РФ опубликовал перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19. В Московской области запустили производство тестов по выявлению «Омикрона», передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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