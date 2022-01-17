Гинцбург рассказал о создании тестов на антитела к «Омикрону»

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создал тест-систему, способную определять антител к штамму COVID-19 «Омикрон». Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург.
«У нас есть тест-система для определения вируснейтрализующих антител к „Омикрону“», — рассказал Александр Гинцбург РИА «Новости». Он добавил, что на данный момент система доступна только в Центре имени Гамалеи.
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создал тест-систему, способную определять антител к штамму COVID-19 «Омикрон». Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург. «У нас есть тест-система для определения вируснейтрализующих антител к „Омикрону“», — рассказал Александр Гинцбург РИА «Новости». Он добавил, что на данный момент система доступна только в Центре имени Гамалеи. Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала срок выдачи QR-кодов по тесту на антитела. Инфекционист Владимир Чуланов заявил, что нет необходимости сдавать тест на антитела перед вакцинацией. Минздрав РФ опубликовал перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19. В Московской области запустили производство тестов по выявлению «Омикрона», передает телеканал 360.