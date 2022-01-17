Минздрав утвердил список противопоказаний к вакцинам от COVID-19

Министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписал перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В список бессрочных противопоказаний к вакцинации от COVID-19 вошли:
Гиперчувствительность к веществам, входящим в состав вакцины;
Тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
Тяжелые поствакцинальные осложнения на предыдущее введение вакцины или любого из ее компонентов;
К временным противопоказаниям относятся:
Острые инфекционные заболевания, протекающие в средней и тяжелой степени тяжести, неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний — на период заболевания и на 2-4 недели после выздоровления или наступления ремиссии;
Острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой степени тяжести, острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта — до нормализации температуры тела;
Также в перечень противопоказаний при вакцинации определенными вакцинами вошли:
Злокачественные новообразования — при применении вакцины ЭпиВакКорона, ЭпиВакКорона-Н, КовиВак;
Беременность и период грудного вскармливания — при вакцинации Гам-КОВИД-Вак-Лио, Гам-КОВИД-Вак-М, Спутник Лайт, ЭпиВакКорона, ЭпиВакКорона-Н, КовиВак;
Недостижение совершеннолетнего возраста — для всех вакцин, за исключением Гам-Ковид-Вак-М;
Возраст старше 60 лет — в случае применения вакцин Гам-КОВИД-Вак-Лио, Гам-КОВИД-Вак-М, Эпи-ВакКорона-Н, КовиВак;
Иные медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок, определенные инструкциями по применению вакцин; ?
Министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписал перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В список бессрочных противопоказаний к вакцинации от COVID-19 вошли: К временным противопоказаниям относятся: Также в перечень противопоказаний при вакцинации определенными вакцинами вошли: