17 января 2022

Минздрав утвердил список противопоказаний к вакцинам от COVID-19

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Поствакцинальные осложнения, аллергия и гиперчувствительность станут бессрочным основанием для получения медотвода Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписал перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В список бессрочных противопоказаний к вакцинации от COVID-19 вошли:

  • Гиперчувствительность к веществам, входящим в состав вакцины;
  • Тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
  • Тяжелые поствакцинальные осложнения на предыдущее введение вакцины или любого из ее компонентов;

К временным противопоказаниям относятся:

  • Острые инфекционные заболевания, протекающие в средней и тяжелой степени тяжести, неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний — на период заболевания и на 2-4 недели после выздоровления или наступления ремиссии;
  • Острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой степени тяжести, острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта — до нормализации температуры тела;

Также в перечень противопоказаний при вакцинации определенными вакцинами вошли:

  • Злокачественные новообразования — при применении вакцины ЭпиВакКорона, ЭпиВакКорона-Н, КовиВак;
  • Беременность и период грудного вскармливания — при вакцинации Гам-КОВИД-Вак-Лио, Гам-КОВИД-Вак-М, Спутник Лайт, ЭпиВакКорона, ЭпиВакКорона-Н, КовиВак;
  • Недостижение совершеннолетнего возраста — для всех вакцин, за исключением Гам-Ковид-Вак-М;
  • Возраст старше 60 лет — в случае применения вакцин Гам-КОВИД-Вак-Лио, Гам-КОВИД-Вак-М, Эпи-ВакКорона-Н, КовиВак;
  • Иные медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок, определенные инструкциями по применению вакцин;
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Министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписал перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В список бессрочных противопоказаний к вакцинации от COVID-19 вошли: К временным противопоказаниям относятся: Также в перечень противопоказаний при вакцинации определенными вакцинами вошли:
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