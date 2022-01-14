Голикова назвала срок выдачи QR-кодов по тесту на антитела

14 января 2022 в 21:37 Размер текста - 17 +

Для тех, кто сдал положительный ПЦР-тест и анализ на антитела, QR-код будет действовать год, напомнила Татьяна Голикова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Переболевшие коронавирусом «неофициально» и привитые иностранными вакцинами смогут получить QR-код с 1 февраля 2022 года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Для этого гражданам РФ и иностранцам нужно сдать тест на антитела к COVID-19. «Работа введется активно Минздравом РФ, Роспотребнадзора, Минцифры РФ. Мы тестируем наши информационные системы на готовность выдавать такие документы. Если говорить о сроках, то мы предполагаем, что изменения в постановления правительства РФ и соответствующие приказы Минздрава РФ и Роспотребнадзора будут приняты до 1 февраля 2022 года», — рассказала Татьяна Голикова в ходе брифинга о ситуации с COVID-19, который транслировался на телеканале «Россия 24». По словам вице-премьера, в России порядка 300 тысяч человек, которые переболели коронавирусом, но не обращались к врачу. Они могут сдать ПЦР-тест на COVID-19 и анализ на антитела, после чего им будет выдан QR-код. Он будет действителен на протяжении года. Те, кто не сдавал ПЦР-тест, но получил положительный результат анализа на антитела, получат QR-код на полгода. По словам Голиковой, это срок соответствует рекомендациям Минздрава РФ, согласно которым человек может либо пройти ревакцинацию, либо привиться после перенесенной болезни. Ранее Голикова сообщила, что портал «Госуслуги» будет готов выдавать QR-коды после анализа на антитела в декабре 2021 года. На данный момент их выдают только тем гражданам, кто официально болел COVID-19 или поставил прививку. Также QR-код смогут получить россияне, вакцинированные иностранным препаратом. Их сертификаты будут действовать на протяжении полугода. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Переболевшие коронавирусом «неофициально» и привитые иностранными вакцинами смогут получить QR-код с 1 февраля 2022 года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Для этого гражданам РФ и иностранцам нужно сдать тест на антитела к COVID-19. «Работа введется активно Минздравом РФ, Роспотребнадзора, Минцифры РФ. Мы тестируем наши информационные системы на готовность выдавать такие документы. Если говорить о сроках, то мы предполагаем, что изменения в постановления правительства РФ и соответствующие приказы Минздрава РФ и Роспотребнадзора будут приняты до 1 февраля 2022 года», — рассказала Татьяна Голикова в ходе брифинга о ситуации с COVID-19, который транслировался на телеканале «Россия 24». По словам вице-премьера, в России порядка 300 тысяч человек, которые переболели коронавирусом, но не обращались к врачу. Они могут сдать ПЦР-тест на COVID-19 и анализ на антитела, после чего им будет выдан QR-код. Он будет действителен на протяжении года. Те, кто не сдавал ПЦР-тест, но получил положительный результат анализа на антитела, получат QR-код на полгода. По словам Голиковой, это срок соответствует рекомендациям Минздрава РФ, согласно которым человек может либо пройти ревакцинацию, либо привиться после перенесенной болезни. Ранее Голикова сообщила, что портал «Госуслуги» будет готов выдавать QR-коды после анализа на антитела в декабре 2021 года. На данный момент их выдают только тем гражданам, кто официально болел COVID-19 или поставил прививку. Также QR-код смогут получить россияне, вакцинированные иностранным препаратом. Их сертификаты будут действовать на протяжении полугода.