Украинские власти присвоили себе два российских региона

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Клипарт, карта, украина, донецк, компас, дебальцево
В МИД Украины в состав страны «включили» Краснодарский край и Таганрог Фото:

На встрече с госсекретарем США Энтони Блинкенем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба продемонстрировал карту страны, к которой присоединены два российских региона — Краснодарский край и Таганрог (Ростовская область). Об этом сообщило украинское агентство УНАИН.

Блинкен и Кулеба встречались 19 января. Впечатлениями об общении американский чиновник поделился в своем Twitter, сопроводив пост фотографиями. «Мы по-прежнему привержены принципам дипломатии, но, вместе с тем, готовы вместе с союзниками и партнерами нанести серьезный ущерб России в случае агрессии против Украины», — написал Блинкен.

По данным УНАИН, на одной из прикрепленных в посте фотографий представлена карта Украины «с историко-этнографическими границами». На ней в состав Украины включены Краснодарский край, Таганрог, а также регионы современной Польши.

Летом 2021 года, во время Евро-2020, Украина представила форму сборной с контуром карты Крыма. Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что полуостров в составе Украины на форме — оберег и важный символ для каждого жителя страны. В России подсчитали это провокацией. А депутат Верховной рады Алексей Гончаренко тогда призвал нанести на форму украинских футболистов еще и Краснодарский край, Республику Адыгею и Ростовскую область, напоминает телеканал 360.

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На встрече с госсекретарем США Энтони Блинкенем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба продемонстрировал карту страны, к которой присоединены два российских региона — Краснодарский край и Таганрог (Ростовская область). Об этом сообщило украинское агентство УНАИН. Блинкен и Кулеба встречались 19 января. Впечатлениями об общении американский чиновник поделился в своем Twitter, сопроводив пост фотографиями. «Мы по-прежнему привержены принципам дипломатии, но, вместе с тем, готовы вместе с союзниками и партнерами нанести серьезный ущерб России в случае агрессии против Украины», — написал Блинкен. По данным УНАИН, на одной из прикрепленных в посте фотографий представлена карта Украины «с историко-этнографическими границами». На ней в состав Украины включены Краснодарский край, Таганрог, а также регионы современной Польши. Летом 2021 года, во время Евро-2020, Украина представила форму сборной с контуром карты Крыма. Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что полуостров в составе Украины на форме — оберег и важный символ для каждого жителя страны. В России подсчитали это провокацией. А депутат Верховной рады Алексей Гончаренко тогда призвал нанести на форму украинских футболистов еще и Краснодарский край, Республику Адыгею и Ростовскую область, напоминает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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