Посол РФ: США раздувают мыльный пузырь, обвиняя Россию во лжи

США отрицает объективные факты о ситуации на Украине, отметил Анатолий Антонов Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Заявления США о «российско агрессии» против Украины являются мыльным пузырем, который раздувается за счет голословных обвинений о российской лжи. Об это заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«В США заранее готовят почву для того, чтобы свести дискуссию о гарантиях безопасности в Европе к пресловутой „российской агрессии“ против Украины. Вашингтон по-прежнему раздувает мыльный пузырь на основе голословных обвинений и продолжает опровергать объективные факты о происходящем на Украине, называя их „мифами российской пропаганды“ », — приводит слова Антонова официальный facebook-аккаунт российского посольства в США.

Антонов подчеркнул, что действия США не несут в себе никакого решения проблемы глобальной безопасности и ухудшают отношения с Россией. Посол подчеркнул, что на фоне информационных вбросов США также проводят активные учения вблизи границ РФ с использованием стратегической авиации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угрозы США в адрес России могут привести в дестабилизации ситуации на Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров осудил США за распространение дезинформации о «российской угрозе», пишет агентство Nation News. Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Россия сама отвергла инициативы по выстраиванию позитивных отношений, сообщает RT.

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