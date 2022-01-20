20 января 2022

Скончался хранитель символа Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Селфи. Екатеринбург, город екатеринбург, водонапорная башня на плотинке
Во время работы в башне Геннадий Комков дарил посетителям свои значки Фото:

В Екатеринбурге скончался известный коллекционер и историк, директор музея «Добровольцы Урала» и сотрудник партархива Геннадий Комков. В прошлом он был смотрителем городского символа — водонапорной башни на Плотинке, рассказал URA.RU коллега покойного по музею Владимир Турчанинов.

«20 января мы простились с Геннадием Комковым, директором музея „Добровольцы Урала“, ранее он являлся хранителем водонапорной башни на Плотинке. Геннадий Иванович был известным в городе коллекционером и патриотом. Его последняя прижизненная выставка „Танковая гвардия Урала“ до конца января размещена в военно-историческом зале Дома Офицеров ЦВО», — рассказал Владимир Турчанинов.

Последним местом работы Комкова был партархив (Центр документации общественных организаций Свердловской области). За годы жизни историк-архивист собрал уникальную коллекцию медалей, знаков, открыток, марок и других артефактов родного края.

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В Екатеринбурге скончался известный коллекционер и историк, директор музея «Добровольцы Урала» и сотрудник партархива Геннадий Комков. В прошлом он был смотрителем городского символа — водонапорной башни на Плотинке, рассказал URA.RU коллега покойного по музею Владимир Турчанинов. «20 января мы простились с Геннадием Комковым, директором музея „Добровольцы Урала“, ранее он являлся хранителем водонапорной башни на Плотинке. Геннадий Иванович был известным в городе коллекционером и патриотом. Его последняя прижизненная выставка „Танковая гвардия Урала“ до конца января размещена в военно-историческом зале Дома Офицеров ЦВО», — рассказал Владимир Турчанинов. Последним местом работы Комкова был партархив (Центр документации общественных организаций Свердловской области). За годы жизни историк-архивист собрал уникальную коллекцию медалей, знаков, открыток, марок и других артефактов родного края.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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