Скончался хранитель символа Екатеринбурга

Во время работы в башне Геннадий Комков дарил посетителям свои значки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге скончался известный коллекционер и историк, директор музея «Добровольцы Урала» и сотрудник партархива Геннадий Комков. В прошлом он был смотрителем городского символа — водонапорной башни на Плотинке, рассказал URA.RU коллега покойного по музею Владимир Турчанинов.

«20 января мы простились с Геннадием Комковым, директором музея „Добровольцы Урала“, ранее он являлся хранителем водонапорной башни на Плотинке. Геннадий Иванович был известным в городе коллекционером и патриотом. Его последняя прижизненная выставка „Танковая гвардия Урала“ до конца января размещена в военно-историческом зале Дома Офицеров ЦВО», — рассказал Владимир Турчанинов.

Последним местом работы Комкова был партархив (Центр документации общественных организаций Свердловской области). За годы жизни историк-архивист собрал уникальную коллекцию медалей, знаков, открыток, марок и других артефактов родного края.

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