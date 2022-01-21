Свердловские власти проиграли иск на 1,3 млрд к больнице Тетюхина

22 января 2022 в 11:26 Размер текста - 17 +

По решению суда, КРСУ получит деньги акциями Фото: Денис Моргунов © URA.RU Суд в Свердловской области постановил заключить договор купли-продажи акций между Корпорацией развития Среднего Урала (КРСУ, структура правительства Свердловской области) с госпиталем имени Владислава Тетюхина почти на 1,4 млрд рублей. Теперь КРСУ должна получить денежные средства, которые ей задолжал госпиталь, не деньгами, а акциями — как планировалось изначально по договору. Такая информация содержится на сайте Арбитражного суда Свердловской области. «Обязать акционерное общество „Корпорация развития Среднего Урала“ заключить с АО „Госпиталь восстановительных инновационных технологий“ договор купли-продажи 25,6% акций госпиталя в количестве 4 238 238 штук по цене 1 млрд 336 млн 072 тыс.161 рубль. В течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу», — говорится в резолютивной части постановления суда. Кроме того, КРСУ заплатит 6 тысяч рублей государственной пошлины по иску и 3 тысячи — по апелляционной жалобе. КРСУ выдало госпиталю Тетюхина 1,2 млрд рублей на строительство медицинского центра в Нижнем Тагиле. Договором между сторонами предполагалось, что заем будет погашен акциями АО «Госпиталь восстановительных инновационных технологий». После оценки финансового состояния госпиталя представители КРСУ решили требовать деньги. В маке 2021 года в Арбитражном суде Свердловской области началось разбирательство на эту тему. В итоге госпиталь Тетюхина выиграл суд у свердловского правительства, однако последнее не согласилось с принятым решением и подало документы на апелляцию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Суд в Свердловской области постановил заключить договор купли-продажи акций между Корпорацией развития Среднего Урала (КРСУ, структура правительства Свердловской области) с госпиталем имени Владислава Тетюхина почти на 1,4 млрд рублей. Теперь КРСУ должна получить денежные средства, которые ей задолжал госпиталь, не деньгами, а акциями — как планировалось изначально по договору. Такая информация содержится на сайте Арбитражного суда Свердловской области. «Обязать акционерное общество „Корпорация развития Среднего Урала“ заключить с АО „Госпиталь восстановительных инновационных технологий“ договор купли-продажи 25,6% акций госпиталя в количестве 4 238 238 штук по цене 1 млрд 336 млн 072 тыс.161 рубль. В течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу», — говорится в резолютивной части постановления суда. Кроме того, КРСУ заплатит 6 тысяч рублей государственной пошлины по иску и 3 тысячи — по апелляционной жалобе. КРСУ выдало госпиталю Тетюхина 1,2 млрд рублей на строительство медицинского центра в Нижнем Тагиле. Договором между сторонами предполагалось, что заем будет погашен акциями АО «Госпиталь восстановительных инновационных технологий». После оценки финансового состояния госпиталя представители КРСУ решили требовать деньги. В маке 2021 года в Арбитражном суде Свердловской области началось разбирательство на эту тему. В итоге госпиталь Тетюхина выиграл суд у свердловского правительства, однако последнее не согласилось с принятым решением и подало документы на апелляцию.