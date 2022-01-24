Зам Куйвашева высказался об участии в губернаторских выборах

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Пресс-конференция Дмитрия Ионина в Доме журналистов. Екатеринбург , ионин дмитрий
Дмитрий Ионин намекнул, что готов отказаться от политических амбиций Фото:
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Выборы губернатора Свердловской области-2022

Заместитель свердловского губернатора, член «Справедливой России» Дмитрий Ионин не планирует участвовать в сентябрьских выборах главы региона. Об этом заявил сам чиновник на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. По словам Ионина, он готов сосредоточиться на работе под началом Евгения Куйвашева.

«Мне интересно работать в этой команде [свердловского правительства]. Если бы мне сейчас позвонили и сказали, мол, возвращайся в Государственную думу, я бы отказался. <…> В губернаторской кампании участвовать я не планирую. Я планирую заниматься развитием туризма, инвестиций и цифровизации в регионе», — лаконично объяснил Дмитрий Ионин.

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Замгубернатора выразил мнение, что в сферах, которые он курирует, «нет места политике». Отдельно Ионин подчеркнул, что, несмотря на партийную принадлежность, не испытывает проблем в общении с коллегами: «Политических споров у нас нет. Может быть, [только] среди замов дружеские подколы».

Ионин перешел на работу в свердловское правительство в октябре 2021 года. Считается, что таким образом областные власти закрыли свои обязательства перед Иониным. Летом он согласился сняться с выборов в Госдуму, и в обмен на это, как считалось, власти обещали ему помощь с избранием по свердловско-пермскому списку «Справедливой России» или, — в случае неудачи (как в итоге и получилось), — пост в исполнительной власти. Более того, в соглашении, по данным агентства, был пункт о денежной компенсации Ионину.

Выборы губернатора Свердловской области назначены на 11 сентября. Официально о своем участии еще не объявил ни один из кандидатов. В региональных политкругах ожидают, выдвинется ли на новый срок губернатор Евгений Куйвашев. Сам он заявлял URA.RU, что не готов принять решение до тех пор, пока свое слово не скажет президент РФ Владимир Путин.

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Заместитель свердловского губернатора, член «Справедливой России» Дмитрий Ионин не планирует участвовать в сентябрьских выборах главы региона. Об этом заявил сам чиновник на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. По словам Ионина, он готов сосредоточиться на работе под началом Евгения Куйвашева. «Мне интересно работать в этой команде [свердловского правительства]. Если бы мне сейчас позвонили и сказали, мол, возвращайся в Государственную думу, я бы отказался. <…> В губернаторской кампании участвовать я не планирую. Я планирую заниматься развитием туризма, инвестиций и цифровизации в регионе», — лаконично объяснил Дмитрий Ионин. Замгубернатора выразил мнение, что в сферах, которые он курирует, «нет места политике». Отдельно Ионин подчеркнул, что, несмотря на партийную принадлежность, не испытывает проблем в общении с коллегами: «Политических споров у нас нет. Может быть, [только] среди замов дружеские подколы». Ионин перешел на работу в свердловское правительство в октябре 2021 года. Считается, что таким образом областные власти закрыли свои обязательства перед Иониным. Летом он согласился сняться с выборов в Госдуму, и в обмен на это, как считалось, власти обещали ему помощь с избранием по свердловско-пермскому списку «Справедливой России» или, — в случае неудачи (как в итоге и получилось), — пост в исполнительной власти. Более того, в соглашении, по данным агентства, был пункт о денежной компенсации Ионину. Выборы губернатора Свердловской области назначены на 11 сентября. Официально о своем участии еще не объявил ни один из кандидатов. В региональных политкругах ожидают, выдвинется ли на новый срок губернатор Евгений Куйвашев. Сам он заявлял URA.RU, что не готов принять решение до тех пор, пока свое слово не скажет президент РФ Владимир Путин.
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