Жириновский призвал запретить поставку ГСМ для украинских танков

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Съезд ЛДПР. Москва, жириновский владимир, съезд
России не следует поставлять топливо для украинских танков, заявил Владимир Жириновский Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Правительству РФ необходимо ввести запрет на поставку горюче-смазочных материалов на Украину, так как они являются топливом для танков. Об этом заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

«Мы предложим правительству запретить поставки на Украину горюче-смазочных материалов и ряда других товаров, которые могут использоваться для военно-технического оснащения ВСУ. Ну что это такое, сами поставляем топливо для украинских танков», — написал Жириновский в своем telegram-канале.

На данный момент на Украине происходит обострение конфликта на Юго-Востоке страны. В Кремле сообщили, что Украина стягивает свои силы к границам Донбасса. Войска самопровозглашенных республик приведены в полную боевую готовность. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинская военная техника идет к линии соприкосновения, пишет RT.

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Правительству РФ необходимо ввести запрет на поставку горюче-смазочных материалов на Украину, так как они являются топливом для танков. Об этом заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. «Мы предложим правительству запретить поставки на Украину горюче-смазочных материалов и ряда других товаров, которые могут использоваться для военно-технического оснащения ВСУ. Ну что это такое, сами поставляем топливо для украинских танков», — написал Жириновский в своем telegram-канале. На данный момент на Украине происходит обострение конфликта на Юго-Востоке страны. В Кремле сообщили, что Украина стягивает свои силы к границам Донбасса. Войска самопровозглашенных республик приведены в полную боевую готовность. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинская военная техника идет к линии соприкосновения, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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