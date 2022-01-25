Жириновский призвал запретить поставку ГСМ для украинских танков

России не следует поставлять топливо для украинских танков, заявил Владимир Жириновский Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Правительству РФ необходимо ввести запрет на поставку горюче-смазочных материалов на Украину, так как они являются топливом для танков. Об этом заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

«Мы предложим правительству запретить поставки на Украину горюче-смазочных материалов и ряда других товаров, которые могут использоваться для военно-технического оснащения ВСУ. Ну что это такое, сами поставляем топливо для украинских танков», — написал Жириновский в своем telegram-канале.

На данный момент на Украине происходит обострение конфликта на Юго-Востоке страны. В Кремле сообщили, что Украина стягивает свои силы к границам Донбасса. Войска самопровозглашенных республик приведены в полную боевую готовность. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинская военная техника идет к линии соприкосновения, пишет RT.