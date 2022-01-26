Сотни екатеринбуржцев останутся без отопления в мороз

Отопление отключат до конца ремонта на теплосетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 103 домах Екатеринбурга на улицах Советской, Уральской, Пионеров и других 27 января будет отключена горячая вода и отопление. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Екатеринбургская теплосетевая компания». Согласно данным сайта прогноза погоды Gismeteo, температура в день отключения воды опустится ниже минус 15 градусов.

«Подали заявку на ремонт завтра в течение дня. Оперативные бригады сделают все возможное, чтобы устранить повреждения максимально быстро», — цитирует портал Е1.ru представителя компании. Он отметил, что горячая вода и отопление будут отключены, однако ожидается, что в квартирах не станет холоднее 20 градусов.

Проблема, из-за которой коммунальным службам придется отключить отопление, возникла из-за повреждения трубопровода. Если аварию не устранить, она может привести к более серьезным последствиям.

URA.RU обратилось в пресс-службу ЕТК. Там не ответили на звонок корреспондента агентства.

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