Сотни екатеринбуржцев останутся без отопления в мороз

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Отопление. Курган, батарея, тепло, радиатор, отопление, перекрытие батареи
Отопление отключат до конца ремонта на теплосетях Фото:

В 103 домах Екатеринбурга на улицах Советской, Уральской, Пионеров и других 27 января будет отключена горячая вода и отопление. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Екатеринбургская теплосетевая компания». Согласно данным сайта прогноза погоды Gismeteo, температура в день отключения воды опустится ниже минус 15 градусов.

«Подали заявку на ремонт завтра в течение дня. Оперативные бригады сделают все возможное, чтобы устранить повреждения максимально быстро», — цитирует портал Е1.ru представителя компании. Он отметил, что горячая вода и отопление будут отключены, однако ожидается, что в квартирах не станет холоднее 20 градусов.

Проблема, из-за которой коммунальным службам придется отключить отопление, возникла из-за повреждения трубопровода. Если аварию не устранить, она может привести к более серьезным последствиям.

URA.RU обратилось в пресс-службу ЕТК. Там не ответили на звонок корреспондента агентства.

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В 103 домах Екатеринбурга на улицах Советской, Уральской, Пионеров и других 27 января будет отключена горячая вода и отопление. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Екатеринбургская теплосетевая компания». Согласно данным сайта прогноза погоды Gismeteo, температура в день отключения воды опустится ниже минус 15 градусов. «Подали заявку на ремонт завтра в течение дня. Оперативные бригады сделают все возможное, чтобы устранить повреждения максимально быстро», — цитирует портал Е1.ru представителя компании. Он отметил, что горячая вода и отопление будут отключены, однако ожидается, что в квартирах не станет холоднее 20 градусов. Проблема, из-за которой коммунальным службам придется отключить отопление, возникла из-за повреждения трубопровода. Если аварию не устранить, она может привести к более серьезным последствиям. URA.RU обратилось в пресс-службу ЕТК. Там не ответили на звонок корреспондента агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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