Неизвестные начали травлю члена СПЧ

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Заседание комитета по правам человека, посвященный обсуждению НКО. Москва, совет по правам человека, каляпин игорь
Игорь Каляпин рассказал, что нарушители попали на записи камер наблюдения Фото:

Неизвестные обклеили плакатами двери подъезда и квартиры матери члена президентского совета по правам человека (СПЧ) и председателя «Комитета против пыток» (признан иноагентом в России) Игоря Каляпина.

«Вчера какие-то уроды обклеили двери подъезда и квартиры, где живет моя мама, плакатами. Маме 84 года и ее такая наскальная живопись, конечно, может испугать. Можно было бы подумать, что это не очень умные детишки хулиганят. Но видеокамеры зафиксировали лица людей, отнюдь не тинейджерского возраста», — написал Игорь Каляпин в Facebook.

На плакатах была надпись, что Каляпин защищает террористов и высказывание «позор иностранному агенту». Журналист и член СПЧ Марина Ахмедова заявила в своем telegram-канале, что по этому поводу глава СПЧ Валерий Фадеев обратится в правоохранительные органы.

Ранее представители «Комитета против пыток» рассказали, что неизвестные якобы вторглись в квартиру бывшего федерального Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде и задержали его супругу Зарему Мусаеву. Неизвестные представлялись сотрудниками МВД Чечни. Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что члены семьи экс-судьи призывали к терроризму и экстремизму, поддерживали террористические группировки. После этого Янгулбаев с дочерью Алией уехал из России. Министр связи Чечни Ахмед Дудаев рассказал, что Мусаеву доставили в спецприемник в МВД по Чечне. По его словам, похищения не было. Женщину задержали из-за оскорбления сотрудника правоохранительных органов, отметил он.

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Неизвестные обклеили плакатами двери подъезда и квартиры матери члена президентского совета по правам человека (СПЧ) и председателя «Комитета против пыток» (признан иноагентом в России) Игоря Каляпина. «Вчера какие-то уроды обклеили двери подъезда и квартиры, где живет моя мама, плакатами. Маме 84 года и ее такая наскальная живопись, конечно, может испугать. Можно было бы подумать, что это не очень умные детишки хулиганят. Но видеокамеры зафиксировали лица людей, отнюдь не тинейджерского возраста», — написал Игорь Каляпин в Facebook. На плакатах была надпись, что Каляпин защищает террористов и высказывание «позор иностранному агенту». Журналист и член СПЧ Марина Ахмедова заявила в своем telegram-канале, что по этому поводу глава СПЧ Валерий Фадеев обратится в правоохранительные органы. Ранее представители «Комитета против пыток» рассказали, что неизвестные якобы вторглись в квартиру бывшего федерального Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде и задержали его супругу Зарему Мусаеву. Неизвестные представлялись сотрудниками МВД Чечни. Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что члены семьи экс-судьи призывали к терроризму и экстремизму, поддерживали террористические группировки. После этого Янгулбаев с дочерью Алией уехал из России. Министр связи Чечни Ахмед Дудаев рассказал, что Мусаеву доставили в спецприемник в МВД по Чечне. По его словам, похищения не было. Женщину задержали из-за оскорбления сотрудника правоохранительных органов, отметил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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