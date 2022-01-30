Заявки на участие в конкурсе принимаются до 4 февраля (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске в здании Седьмого кассационного суда вместо кафе, бильярдной и спортзала проложат кабель. Согласно данным сервиса СБИС, дочернее предприятие регионального минстроя «Челябоблинвестстрой» обновило условия контракта.

«Начальная цена контракта составляет 2 млн 437 тыс. рублей. Заявки принимаются до 4 февраля. Срок выполнение работ: 31 мая 2022 года», — говорится в конкурсной документации на сервисе СБИС.

В документах речь идет о прокладке кабеля в подвале по улице Кирова, 161. Именно по этому адресу располагается Седьмой кассационный суд. Победителя конкурса объявят 7 февраля.

Согласно первоначальной конкурсной документации в подвале суда должны были построить кафе, бильярдную и спортзал в едином дизайнерском стиле. В региональном минстрое позже URA.RU заявили, что произошла техническая ошибка. «Челябоблинвестстрой» отказался проводить торги накануне конкурса, 22 декабря.

Начальная цена контракта составляет 2 млн 437 тыс. рублей Скрин СБИС