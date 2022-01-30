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В здании челябинского суда проложат кабель вместо бильярдной. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, кабель, электричество, строплощадка
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 4 февраля (фото из архива) Фото:

В Челябинске в здании Седьмого кассационного суда вместо кафе, бильярдной и спортзала проложат кабель. Согласно данным сервиса СБИС, дочернее предприятие регионального минстроя «Челябоблинвестстрой» обновило условия контракта.

«Начальная цена контракта составляет 2 млн 437 тыс. рублей. Заявки принимаются до 4 февраля. Срок выполнение работ: 31 мая 2022 года», — говорится в конкурсной документации на сервисе СБИС.

В документах речь идет о прокладке кабеля в подвале по улице Кирова, 161. Именно по этому адресу располагается Седьмой кассационный суд. Победителя конкурса объявят 7 февраля.

Согласно первоначальной конкурсной документации в подвале суда должны были построить кафе, бильярдную и спортзал в едином дизайнерском стиле. В региональном минстрое позже URA.RU заявили, что произошла техническая ошибка. «Челябоблинвестстрой» отказался проводить торги накануне конкурса, 22 декабря.

Начальная цена контракта составляет 2 млн 437 тыс. рублей

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В Челябинске в здании Седьмого кассационного суда вместо кафе, бильярдной и спортзала проложат кабель. Согласно данным сервиса СБИС, дочернее предприятие регионального минстроя «Челябоблинвестстрой» обновило условия контракта. «Начальная цена контракта составляет 2 млн 437 тыс. рублей. Заявки принимаются до 4 февраля. Срок выполнение работ: 31 мая 2022 года», — говорится в конкурсной документации на сервисе СБИС. В документах речь идет о прокладке кабеля в подвале по улице Кирова, 161. Именно по этому адресу располагается Седьмой кассационный суд. Победителя конкурса объявят 7 февраля. Согласно первоначальной конкурсной документации в подвале суда должны были построить кафе, бильярдную и спортзал в едином дизайнерском стиле. В региональном минстрое позже URA.RU заявили, что произошла техническая ошибка. «Челябоблинвестстрой» отказался проводить торги накануне конкурса, 22 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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