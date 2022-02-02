Пермский врач рассказала о гибели младенцев у больных COVID мам

COVID-19 у беременной может убить ребенка Фото: Марина Молдавская © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус у женщин может привести к осложнениям течения беременности и гибели ребенка. Такие случаи уже зафиксированы в Пермском крае, рассказала профессор, начальник отдела по организации службы родовспоможения регионального минздрава Елена Черкасова. По ее словам, COVID-19 у беременных может привести к прекращению развития плода.

«Если это происходит на ранних сроках, то мы фиксируем самопроизвольный выкидыш, если на более позднем, это либо преждевременные роды мертвым плодом, либо ребенок рождается ослабленным, или он имеет инфекционные заболевания, пневмонии и имеет высокий риск умереть сразу после рождения. Мы действительно имеем увеличение количества умерших младенцев уже за первый месяц текущего года и за прошлый год», — рассказала врач. Видео опубликовано оперштабом Прикамья в соцсети «ВКонтакте».

Черкасова называет вакцинацию самым действенным способом предотвратить подобное. Привиться лучше еще до зачатия, но можно это сделать и на любом сроке беременности, отмечает она.