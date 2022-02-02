Жанна Рябцева призывает общество быть внимательнее по отношению к детям Фото: Анна Майорова © URA.RU

Педофилов в России надо казнить или отправлять на лесоповал, а также занести в публичный реестр. Об этом URA.RU заявила свердловский депутат Госдумы Жанна Рябцева.

«Я за смертную казнь: таких ублюдков не должно быть рядом с нами. Понятно, что наше общество демократичное, что это не по Конституции, и я православная. Но я мать, у меня двое детей! Как минимум эти мрази должны работать тяжким трудом на лесоповале и считать до убытия каждый день», — заявила Жанна Рябцева.

Депутат также предложила заносить преступников против детей в публичный реестр, чтобы каждый житель России мог знать педофила в лицо. Она добавила, что принятый в третьем чтении закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов не последняя мера ужесточения. «Сейчас прорабатываются другие меры. Эти ублюдки должны знать, что наказание неминуемо. Счастья им не будет», — сказала депутат.

Ранее расстреливать педофилов предложил сенатор, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Он заявил, что просто изолировать преступников от общества неразумно, потому что их придется содержать из средств бюджета.