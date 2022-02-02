02 февраля 2022

Свердловский депутат Госдумы призвала казнить педофилов. «Таких ублюдков быть не должно»

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония чествования свердловских волонтёров Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Екатеринбург, рябцева жанна
Жанна Рябцева призывает общество быть внимательнее по отношению к детям Фото:

Педофилов в России надо казнить или отправлять на лесоповал, а также занести в публичный реестр. Об этом URA.RU заявила свердловский депутат Госдумы Жанна Рябцева.

«Я за смертную казнь: таких ублюдков не должно быть рядом с нами. Понятно, что наше общество демократичное, что это не по Конституции, и я православная. Но я мать, у меня двое детей! Как минимум эти мрази должны работать тяжким трудом на лесоповале и считать до убытия каждый день», — заявила Жанна Рябцева.

Депутат также предложила заносить преступников против детей в публичный реестр, чтобы каждый житель России мог знать педофила в лицо. Она добавила, что принятый в третьем чтении закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов не последняя мера ужесточения. «Сейчас прорабатываются другие меры. Эти ублюдки должны знать, что наказание неминуемо. Счастья им не будет», — сказала депутат.

Ранее расстреливать педофилов предложил сенатор, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Он заявил, что просто изолировать преступников от общества неразумно, потому что их придется содержать из средств бюджета.

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Педофилов в России надо казнить или отправлять на лесоповал, а также занести в публичный реестр. Об этом URA.RU заявила свердловский депутат Госдумы Жанна Рябцева. «Я за смертную казнь: таких ублюдков не должно быть рядом с нами. Понятно, что наше общество демократичное, что это не по Конституции, и я православная. Но я мать, у меня двое детей! Как минимум эти мрази должны работать тяжким трудом на лесоповале и считать до убытия каждый день», — заявила Жанна Рябцева. Депутат также предложила заносить преступников против детей в публичный реестр, чтобы каждый житель России мог знать педофила в лицо. Она добавила, что принятый в третьем чтении закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов не последняя мера ужесточения. «Сейчас прорабатываются другие меры. Эти ублюдки должны знать, что наказание неминуемо. Счастья им не будет», — сказала депутат. Ранее расстреливать педофилов предложил сенатор, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Он заявил, что просто изолировать преступников от общества неразумно, потому что их придется содержать из средств бюджета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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