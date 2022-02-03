03 февраля 2022

СК проверит сход вагонов на железной дороге в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вечерний город. Пермь, рельсы, железная дорога
Предварительной причиной считается излом рельс Фото:

К проверке обстоятельств происшествия со сходом с рельс вагонов грузового поезда возле станции «Григорьевская» подключилось следственное управление СК РФ на транспорте. Об этом сообщается на сайте Следственного управления.

«Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводят проверку. На место схода выехал следователь, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

По данным следствия, на перегоне «Чайковская—Григорьевская» Свердловской железной дороги сошли с путей восемь вагонов с углем. Пострадавших нет, но движение парализовано. Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале приводит другие данные: произошел сход 18 вагонов с углем и 6 из них опрокинулись. Предварительная причина — излом рельс, сообщает Properm.ru.

В РЖД создали оперативный штаб по ликвидации последствий, сообщается на сайте Свердловской железной дороги. Его возглавил первый заместитель гендиректора РЖД Сергей Кобзеев. Начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников выехал на место происшествия.

Первыми о происшествии сообщили в «Пермской пригородной компании». Из-за аварии железнодорожное сообщение приостановлено. Электрички отменены, поезда задерживаются. Транспортная прокуратура проводит проверку.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

К проверке обстоятельств происшествия со сходом с рельс вагонов грузового поезда возле станции «Григорьевская» подключилось следственное управление СК РФ на транспорте. Об этом сообщается на сайте Следственного управления. «Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводят проверку. На место схода выехал следователь, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении. По данным следствия, на перегоне «Чайковская—Григорьевская» Свердловской железной дороги сошли с путей восемь вагонов с углем. Пострадавших нет, но движение парализовано. Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале приводит другие данные: произошел сход 18 вагонов с углем и 6 из них опрокинулись. Предварительная причина — излом рельс, сообщает Properm.ru. В РЖД создали оперативный штаб по ликвидации последствий, сообщается на сайте Свердловской железной дороги. Его возглавил первый заместитель гендиректора РЖД Сергей Кобзеев. Начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников выехал на место происшествия. Первыми о происшествии сообщили в «Пермской пригородной компании». Из-за аварии железнодорожное сообщение приостановлено. Электрички отменены, поезда задерживаются. Транспортная прокуратура проводит проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...