СК проверит сход вагонов на железной дороге в Перми

Предварительной причиной считается излом рельс Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

К проверке обстоятельств происшествия со сходом с рельс вагонов грузового поезда возле станции «Григорьевская» подключилось следственное управление СК РФ на транспорте. Об этом сообщается на сайте Следственного управления.

«Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводят проверку. На место схода выехал следователь, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

По данным следствия, на перегоне «Чайковская—Григорьевская» Свердловской железной дороги сошли с путей восемь вагонов с углем. Пострадавших нет, но движение парализовано. Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале приводит другие данные: произошел сход 18 вагонов с углем и 6 из них опрокинулись. Предварительная причина — излом рельс, сообщает Properm.ru.

В РЖД создали оперативный штаб по ликвидации последствий, сообщается на сайте Свердловской железной дороги. Его возглавил первый заместитель гендиректора РЖД Сергей Кобзеев. Начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников выехал на место происшествия.

Первыми о происшествии сообщили в «Пермской пригородной компании». Из-за аварии железнодорожное сообщение приостановлено. Электрички отменены, поезда задерживаются. Транспортная прокуратура проводит проверку.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам