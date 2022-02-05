Челябинцам обещают снежную неделю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 7 февраля и до конца недели синоптики обещают челябинцам теплую погоду и снегопады. Это следуют из прогноза на сайте Realmeteo.

Осадки ожидаются уже в ночь с понедельника на вторник. Снег будет идти 8, 9, 10, 11 и 12 февраля. Лишь последний выходной день, 13 февраля, будет бесснежным. При этом днем будет довольно тепло: 3-6 градусов мороза. Самым холодным днем станет четверг, когда столбик термометра опустится до минус 10 градусов.

В темное время суток температура будет опускаться до минус 11-19 градусов. Холоднее всего будет ночью с 7 на 8 февраля, когда термометр покажет минус 23 градуса. Следующей ночью, со вторника на среду, также будет холодно — 22 градуса мороза.

Сила ветра будет вполне комфортной: от 1 до 4 метров в секунду. Оборотной стороной этого станет повышенный риск образования смога: промышленные выбросы и выхлопные газы автомобилей будут скапливаться в нижних слоях атмосферы, осложняя экологическую ситуацию в городах Челябинской области.

Скрин: сайт Realmeteo