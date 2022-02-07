Мэр Перми назвал сумму пожертвований на 300-летие города

Бизнес должен активнее включиться в благотворительность к юбилею, надеются в мэрии Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В благотворительный фонд «Пермь-300», который занимается поддержкой мероприятий предстоящего юбилея, собрано 7,25 млн рублей. Об этом рассказал на заседании оргкомитета по подготовке к 300-летию Перми, трансляция которого велась на youtube-канала «Пермский край», мэр города Алексей Демкин.

«По итогам переговоров с партнерами на сегодняшний день заключено пять соглашений на общую сумму 7 млн 250 тыс. рублей. Работу по данному направлению мы продолжаем. Я уверен, что ряд компаний подведет итоги за 2021 год и примет решение о возможности или невозможности принятия участия в спонсорских программах», — заявил Демкин.

Мэрия направила 207 писем в организации Перми и Пермского края с предложением поучаствовать в финансировании юбилея. Пока 29 организаций согласились на участие, 19 — отказались, рассказал Алексей Демкин.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин добавил, что многие компании, минуя фонд, напрямую реконструируют парки и скверы «и там сумма значительно больше». Он сообщил, что намерен провести переговоры о возможном участии в финансировании проектов к 300-летию Перми с ГК «Ростех» и «Транснефтью».

Ранее URA.RU сообщало, что в марте в Перми состоится заседание федерального оргкомитета под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Юбилей города уже довел мэрию до суда с жителями.

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