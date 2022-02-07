07 февраля 2022

Близкий соратник Мишустина приедет в Пермь

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Приезд Вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко 28 августа 2020. г. Пермь, чернышенко дмитрий, махонин дмитрий
Дмитрий Чернышенко проверит готовность к 300-летию Перми Фото:

Заседание федерального оргкомитета по подготовке к 300-летию Перми, который возглавляет заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, состоится в середине марта. Об этом сообщил на заседании регионального оргкомитета торжеств губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Планируется, что в Пермь прибудет сам Чернышенко.

«В феврале мы планируем провести подготовку к заседанию оргкомитета. Ближе к середине марта будет само заседание», — заявил губернатор. Трансляция заседания велась на youtube-канале «Пермский край». Источник URA.RU, близкий к администрации губернатора, подтвердил, что для проведения мероприятия в Пермь приедет сам Дмитрий Чернышенко.

Чернышенко возглавил федеральный оргкомитет по празднованию 300-летия Перми в ноябре 2020 года. Первое заседание комитета состоялось в апреле 2021 года. Тогда вице-премьер предложил создать региональный комитет во главе с губернатором, а также разработать логотип юбилея. Его в сентябре представил участник Comedy Club Гавриил Гордеев. Дмитрий Чернышенко считается ближайшим соратником Михаила Мишустина.

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Заседание федерального оргкомитета по подготовке к 300-летию Перми, который возглавляет заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, состоится в середине марта. Об этом сообщил на заседании регионального оргкомитета торжеств губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Планируется, что в Пермь прибудет сам Чернышенко. «В феврале мы планируем провести подготовку к заседанию оргкомитета. Ближе к середине марта будет само заседание», — заявил губернатор. Трансляция заседания велась на youtube-канале «Пермский край». Источник URA.RU, близкий к администрации губернатора, подтвердил, что для проведения мероприятия в Пермь приедет сам Дмитрий Чернышенко. Чернышенко возглавил федеральный оргкомитет по празднованию 300-летия Перми в ноябре 2020 года. Первое заседание комитета состоялось в апреле 2021 года. Тогда вице-премьер предложил создать региональный комитет во главе с губернатором, а также разработать логотип юбилея. Его в сентябре представил участник Comedy Club Гавриил Гордеев. Дмитрий Чернышенко считается ближайшим соратником Михаила Мишустина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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