Близкий соратник Мишустина приедет в Пермь

Дмитрий Чернышенко проверит готовность к 300-летию Перми Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Заседание федерального оргкомитета по подготовке к 300-летию Перми, который возглавляет заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, состоится в середине марта. Об этом сообщил на заседании регионального оргкомитета торжеств губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Планируется, что в Пермь прибудет сам Чернышенко.

«В феврале мы планируем провести подготовку к заседанию оргкомитета. Ближе к середине марта будет само заседание», — заявил губернатор. Трансляция заседания велась на youtube-канале «Пермский край». Источник URA.RU, близкий к администрации губернатора, подтвердил, что для проведения мероприятия в Пермь приедет сам Дмитрий Чернышенко.

Чернышенко возглавил федеральный оргкомитет по празднованию 300-летия Перми в ноябре 2020 года. Первое заседание комитета состоялось в апреле 2021 года. Тогда вице-премьер предложил создать региональный комитет во главе с губернатором, а также разработать логотип юбилея. Его в сентябре представил участник Comedy Club Гавриил Гордеев. Дмитрий Чернышенко считается ближайшим соратником Михаила Мишустина.