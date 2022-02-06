300-летие Перми довело мэрию до суда с жителями

Сейчас перед зданием 34 по Комсомольскому проспекту расположена парковка и газон с елями Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета 300-летие Перми

Власти Перми намерены к 300-летию города преобразовать участок в центре, около Октябрьской площади, под общественное пространство. Но владельцы земли — несколько индивидуальных предпринимателей — отказываться от ценного актива не хотят, несмотря на предложенную компенсацию в 7 млн и 63 тысячи рублей, следует из материалов Арбитражного суда Пермского края.

«Установить размер возмещения за изымаемое недвижимое имущество: — для Карякиной Ю.А. в сумме 6 632 863 руб. 30 коп.; — для Нейфельд Е.В. в сумме 390 583 руб. 90 коп.; — для Зернина Н.В. в сумме 19 776 руб. 40 коп.; — для Чудиновой Н.И. в сумме 19 776 руб. 40 коп.», — приводится требование мэрии в определении суда, опубликованном на его сайте.

Пока разбирательство в арбитраже отложено до 10 марта, так как споры о земельном участке перед зданием по Комсомольскому проспекту, 34 ведутся и в Ленинском районном суде Перми общей юрисдикции. По данным издания «Новый компаньон», власти хотят разместить здесь вместо парковки малое общественное пространство. На верхней террасе устроить пешеходную зону с велопарковками, которую от проезжей части Комсомольского проспекта отделят «трибуны-клумбы». Кроме того, в планах установить небольшие скамейки и высадить кустарники.

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