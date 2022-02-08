Резкое удорожание проезда в Екатеринбурге коснулось и льготников. Новые расценки от властей

09 февраля 2022 в 19:18 Размер текста - 17 +

Новые расценки заработают с 15 февраля, пользоваться проездными можно будет с 1 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Повышение стоимости проезда в трамваях, троллейбусах и автобусах Екатеринбурга с 28 до 32 рублей (как в метро) привело к изменению стоимости проездных — в том числе для льготных категорий горожан. Это следует из нового прайса, который озвучил вице-мэр Екатеринбурга по транспорту Алексей Бубнов в эфире «Четвертого канала». Как писало URA.RU, проезд в общественном транспорте подорожает с 11 февраля. А новое тарифное меню вступит в силу с 15-го, то есть с этого дня горожане смогут оформлять электронные проездные по новым расценкам. Пользоваться ими можно будет с 1 марта. Чтобы сгладить эффект от индексации в мэрии ранее объявили, что вводят единый проездной на четыре вида транспорта — троллейбус, автобус, трамвай, метро. Для организаций он будет стоить 2900 рублей в месяц (сейчас за три вида транспорта они платят 2500 рублей), для простых горожан — 2800 рублей (2380 рублей), для студентов — 1900 рублей (сейчас — 1575 рублей), для школьников — 1500 рублей (сейчас за четыре вида транспорта они платят 1350 рублей). Подорожает для школьников и месячный проездной на три вида транспорта — с 840 до 960 рублей. Стоимость месячного проездного на один вид транспорта (кроме троллейбуса) для простых горожан составит 2340 рублей (сейчас — 1950 рублей), для студентов — 1250 рублей (1100 рублей). Школьники в рамках этого тарифа смогут пользоваться троллейбусами. Для них цена составит 740 рублей (сейчас — 650 рублей). Также подорожают проездные на три вида транспорта (кроме метро) с лимитом на 60 дней. За 20 поездок надо будет заплатить 570 рублей (сейчас — 500), за 40 поездок — 1120 рублей (980 рублей), за 70 поездок — 1925 рублей (1680 рублей). Новость по теме Вице-мэр Екатеринбурга: удорожание проезда спасет бизнес. «Есть угроза банкротства» Рядовые пользователи «электронного кошелька» будут платить 30 рублей (сейчас — 26) за одну поездку в автобусе трамвае или троллейбусе и 32 рубля за поездку в метро. Для студентов цена за одну поездку увеличится с 24,5 до 28,5 рубля, для школьников — с 23,5 до 27,5 рубля. Электронный пересадочный проездной билет на три вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) на 30 минут с момента начала первой поездки будет стоить 32 рубля (сейчас — 28). На четыре вида транспорта на 60 минут с момента начала первой поездки — 62 рубля (40). Для пенсионеров электронный проездной на четыре вида транспорта с лимитом не более 50 поездок будет стоить 520 рублей в месяц (сейчас 469), на три вида транспорта (без лимита) — 970 рублей в месяц (сейчас — 850 рублей). Пользуясь «электронным кошельком», за поездку на автобусе, трамвае, троллейбусе или в метро они будут платить 23 рубля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Повышение стоимости проезда в трамваях, троллейбусах и автобусах Екатеринбурга с 28 до 32 рублей (как в метро) привело к изменению стоимости проездных — в том числе для льготных категорий горожан. Это следует из нового прайса, который озвучил вице-мэр Екатеринбурга по транспорту Алексей Бубнов в эфире «Четвертого канала». Как писало URA.RU, проезд в общественном транспорте подорожает с 11 февраля. А новое тарифное меню вступит в силу с 15-го, то есть с этого дня горожане смогут оформлять электронные проездные по новым расценкам. Пользоваться ими можно будет с 1 марта. Чтобы сгладить эффект от индексации в мэрии ранее объявили, что вводят единый проездной на четыре вида транспорта — троллейбус, автобус, трамвай, метро. Для организаций он будет стоить 2900 рублей в месяц (сейчас за три вида транспорта они платят 2500 рублей), для простых горожан — 2800 рублей (2380 рублей), для студентов — 1900 рублей (сейчас — 1575 рублей), для школьников — 1500 рублей (сейчас за четыре вида транспорта они платят 1350 рублей). Подорожает для школьников и месячный проездной на три вида транспорта — с 840 до 960 рублей. Стоимость месячного проездного на один вид транспорта (кроме троллейбуса) для простых горожан составит 2340 рублей (сейчас — 1950 рублей), для студентов — 1250 рублей (1100 рублей). Школьники в рамках этого тарифа смогут пользоваться троллейбусами. Для них цена составит 740 рублей (сейчас — 650 рублей). Также подорожают проездные на три вида транспорта (кроме метро) с лимитом на 60 дней. За 20 поездок надо будет заплатить 570 рублей (сейчас — 500), за 40 поездок — 1120 рублей (980 рублей), за 70 поездок — 1925 рублей (1680 рублей). Рядовые пользователи «электронного кошелька» будут платить 30 рублей (сейчас — 26) за одну поездку в автобусе трамвае или троллейбусе и 32 рубля за поездку в метро. Для студентов цена за одну поездку увеличится с 24,5 до 28,5 рубля, для школьников — с 23,5 до 27,5 рубля. Электронный пересадочный проездной билет на три вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) на 30 минут с момента начала первой поездки будет стоить 32 рубля (сейчас — 28). На четыре вида транспорта на 60 минут с момента начала первой поездки — 62 рубля (40). Для пенсионеров электронный проездной на четыре вида транспорта с лимитом не более 50 поездок будет стоить 520 рублей в месяц (сейчас 469), на три вида транспорта (без лимита) — 970 рублей в месяц (сейчас — 850 рублей). Пользуясь «электронным кошельком», за поездку на автобусе, трамвае, троллейбусе или в метро они будут платить 23 рубля.