09 февраля 2022

Бизнесмену, убившему в ДТП главу «Росоценки», смягчили наказание

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по делу бизнесмена Александра Бачурина в Октябрьском районном суде. Екатеринбург , бачурин александр
Александр Бачурин проведет в колонии на месяц меньше Фото:

Свердловский областной суд на месяц смягчил наказание бизнесмену Александру Бачурину, устроившему ДТП, в котором заживо сгорела его жена — директор и совладелец компании «Росоценка» Надежда Мартьянова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Суд апелляционной инстанции смягчил основное наказание до 4 лет 9 месяцев лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства. Ранее Октябрьский райсуд Екатеринбурга приговорил его к пяти годам колонии общего режима. Это наказание считалось мягким для виновника смертельного ДТП.

В пресс-службе отметили, что суд учел обстоятельства, позволившие вынести менее строгий приговор. В частности, Бачурин добровольно помог деньгами пострадавшим, а пешеход, на которого наехал бизнесмен, нарушал правила дорожного движения.

Бизнесмен устроил смертельное ДТП, в котором умерла Мартьянова, 8 марта 2020 года. По версии следствия, будучи пьяным, Бачурин обгонял автомобили по трамвайным путям, сбил женщину с тележкой, а затем врезался в столб. Мартьянова заживо сгорела в машине.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловский областной суд на месяц смягчил наказание бизнесмену Александру Бачурину, устроившему ДТП, в котором заживо сгорела его жена — директор и совладелец компании «Росоценка» Надежда Мартьянова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Суд апелляционной инстанции смягчил основное наказание до 4 лет 9 месяцев лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства. Ранее Октябрьский райсуд Екатеринбурга приговорил его к пяти годам колонии общего режима. Это наказание считалось мягким для виновника смертельного ДТП. В пресс-службе отметили, что суд учел обстоятельства, позволившие вынести менее строгий приговор. В частности, Бачурин добровольно помог деньгами пострадавшим, а пешеход, на которого наехал бизнесмен, нарушал правила дорожного движения. Бизнесмен устроил смертельное ДТП, в котором умерла Мартьянова, 8 марта 2020 года. По версии следствия, будучи пьяным, Бачурин обгонял автомобили по трамвайным путям, сбил женщину с тележкой, а затем врезался в столб. Мартьянова заживо сгорела в машине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...