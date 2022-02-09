Бизнесмену, убившему в ДТП главу «Росоценки», смягчили наказание

Александр Бачурин проведет в колонии на месяц меньше Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский областной суд на месяц смягчил наказание бизнесмену Александру Бачурину, устроившему ДТП, в котором заживо сгорела его жена — директор и совладелец компании «Росоценка» Надежда Мартьянова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Суд апелляционной инстанции смягчил основное наказание до 4 лет 9 месяцев лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства. Ранее Октябрьский райсуд Екатеринбурга приговорил его к пяти годам колонии общего режима. Это наказание считалось мягким для виновника смертельного ДТП.

В пресс-службе отметили, что суд учел обстоятельства, позволившие вынести менее строгий приговор. В частности, Бачурин добровольно помог деньгами пострадавшим, а пешеход, на которого наехал бизнесмен, нарушал правила дорожного движения.

Бизнесмен устроил смертельное ДТП, в котором умерла Мартьянова, 8 марта 2020 года. По версии следствия, будучи пьяным, Бачурин обгонял автомобили по трамвайным путям, сбил женщину с тележкой, а затем врезался в столб. Мартьянова заживо сгорела в машине.