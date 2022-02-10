Вратарь сборной России по хоккею Диана Фархутдинова, которая является воспитанницей школы олимпийского резерва им. Макарова в Челябинске, попала в топ-7 журнала моды WMJ.ru. Журнал отобрал семь самых ярких спортсменок сборной России на Олимпиаде в Пекине.
«Мы решили рассказать о семи самых обаятельных и харизматичных спортсменках сборной России. Без них смотреть соревнования было бы не так интересно», — говорится в публикации журнала, где среди других спортсменок фигурирует Фархутдинова.
В топ журнала также попали фигуристки Александра Трусова, Камила Валиева, Анна Щербакова, Анастасия Мишина. Лыжный спорт представляют Вероника Степанова и Юлия Белокурова.
Фархутдинова выразила благодарность редакции журнала. Спортсменка выложила в своем Instagram-аккаунте историю со словами признательности.
Корреспондент URA.RU связался со спортсменкой с просьбой поделиться впечатлениями. На момент публикации ответа не последовало.
Диана Фархутдинова начала играть в хоккей в Усть-Катаве (Челябинская область). Через два года ее пригласили в СШОР им. Макарова в Челябинске. В настоящий момент Диана защищает ворота ХК «Динамо-Нева».
Журнал моды «WMJ.ru» включил южноуральскую спортсменку в свой топ
Вратарь сборной России по хоккею Диана Фархутдинова, которая является воспитанницей школы олимпийского резерва им. Макарова в Челябинске, попала в топ-7 журнала моды WMJ.ru. Журнал отобрал семь самых ярких спортсменок сборной России на Олимпиаде в Пекине. «Мы решили рассказать о семи самых обаятельных и харизматичных спортсменках сборной России. Без них смотреть соревнования было бы не так интересно», — говорится в публикации журнала, где среди других спортсменок фигурирует Фархутдинова. В топ журнала также попали фигуристки Александра Трусова, Камила Валиева, Анна Щербакова, Анастасия Мишина. Лыжный спорт представляют Вероника Степанова и Юлия Белокурова. Фархутдинова выразила благодарность редакции журнала. Спортсменка выложила в своем Instagram-аккаунте историю со словами признательности. Корреспондент URA.RU связался со спортсменкой с просьбой поделиться впечатлениями. На момент публикации ответа не последовало. Диана Фархутдинова начала играть в хоккей в Усть-Катаве (Челябинская область). Через два года ее пригласили в СШОР им. Макарова в Челябинске. В настоящий момент Диана защищает ворота ХК «Динамо-Нева».