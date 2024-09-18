В челябинском селе отчима задержали за растление 14-летней падчерицы

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Мужчина задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело Фото:

В одном из сел Карталинского района Челябинской области местного жителя задержали за растление 14-летней падчерицы. Об этом URA.RU рассказал источник.

«Девочка пожаловалась бабушке на приставания со стороны отчима. Выяснилось, что с ней мужчина несколько удовлетворял свои сексуальные потребности», — рассказал источник.

По данным URA.RU, мужчина задержан. Он признался в содеянном. В его отношении возбуждено уголовное дело.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.

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В одном из сел Карталинского района Челябинской области местного жителя задержали за растление 14-летней падчерицы. Об этом URA.RU рассказал источник. «Девочка пожаловалась бабушке на приставания со стороны отчима. Выяснилось, что с ней мужчина несколько удовлетворял свои сексуальные потребности», — рассказал источник. По данным URA.RU, мужчина задержан. Он признался в содеянном. В его отношении возбуждено уголовное дело. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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