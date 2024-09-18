В челябинском селе отчима задержали за растление 14-летней падчерицы

18 сентября 2024 в 16:51 Размер текста - 17 +

Мужчина задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В одном из сел Карталинского района Челябинской области местного жителя задержали за растление 14-летней падчерицы. Об этом URA.RU рассказал источник. «Девочка пожаловалась бабушке на приставания со стороны отчима. Выяснилось, что с ней мужчина несколько удовлетворял свои сексуальные потребности», — рассказал источник. По данным URA.RU, мужчина задержан. Он признался в содеянном. В его отношении возбуждено уголовное дело. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В одном из сел Карталинского района Челябинской области местного жителя задержали за растление 14-летней падчерицы. Об этом URA.RU рассказал источник. «Девочка пожаловалась бабушке на приставания со стороны отчима. Выяснилось, что с ней мужчина несколько удовлетворял свои сексуальные потребности», — рассказал источник. По данным URA.RU, мужчина задержан. Он признался в содеянном. В его отношении возбуждено уголовное дело. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.