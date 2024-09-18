Губернатор Текслер поручил провести газ в челябинский поселок

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 18 сентября провел прием граждан по личным вопросам. Как сообщили в пресс-службе правительстве региона, среди поручений по итогам приема — газификация поселка Климовка в Чесменском районе.
«Во время приема граждан также решился вопрос Алтынай Байтеновой, которая просила о газификации поселка Климовка Чесменского муниципального района. Госэкпертиза проектной документации на строительство сети газоснабжения Климовки протяженностью 4,2 километра получена. По решению губернатора району будет предоставлена финансовая поддержка в 2025 году на строительство сети газоснабжения». — уточнили в пресс-службе правительства.
Текслер заявил, что возьмет исполнение поручения на контроль. Газ должен быть в домах к 1 сентября. Возможность газификации получат 88 домовладений.
Кроме того, по результатам обращений губернатор поручил отремонтировать дорогу от деревни Ключи до транспортной развязки в сторону села Долгодеревенского в Сосновском районе. Также по просьбам жителей будет организовано регулярное автобусное сообщение между селом Октябрьским и городом Троицком. А в Брединском районе проведут реновацию музея.
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