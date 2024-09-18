На трассе Екатеринбург — Челябинск водители поедут по одной полосе

На трассе М-5 на участках от Екатеринбурга до Челябинска из-за ремонта движение будет осуществляться по одной полосе. С таким предупреждением к уральским водителям обратились представители «Уралуправтодора».
«С 19 сентября на трассе М-5 (подъезд к городу Екатеринбург) на участке 184 — 185 км, 180 — 181 км в направлении Челябинска планируются работы по устройству слоев износа. Движение будет по одной полосе. Работы продлятся до 30 сентября», — говорится в сообщении на сайте организации.
Дорожники подчеркнули, что запланированный ремонт поможет восстановит ровность и сцепление покрытия. «Такая технология отлично показала себя в климатических условиях Урала», — добавили специалисты.
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