На трассе Екатеринбург — Челябинск водители поедут по одной полосе

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Ямальские зарисовки. Салехард , автомобиль, трасса, осень
На трассе М-5 движение местами будет затруднено Фото:

На трассе М-5 на участках от Екатеринбурга до Челябинска из-за ремонта движение будет осуществляться по одной полосе. С таким предупреждением к уральским водителям обратились представители «Уралуправтодора».

«С 19 сентября на трассе М-5 (подъезд к городу Екатеринбург) на участке 184 — 185 км, 180 — 181 км в направлении Челябинска планируются работы по устройству слоев износа. Движение будет по одной полосе. Работы продлятся до 30 сентября», — говорится в сообщении на сайте организации.

Дорожники подчеркнули, что запланированный ремонт поможет восстановит ровность и сцепление покрытия. «Такая технология отлично показала себя в климатических условиях Урала», — добавили специалисты.

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На трассе М-5 на участках от Екатеринбурга до Челябинска из-за ремонта движение будет осуществляться по одной полосе. С таким предупреждением к уральским водителям обратились представители «Уралуправтодора». «С 19 сентября на трассе М-5 (подъезд к городу Екатеринбург) на участке 184 — 185 км, 180 — 181 км в направлении Челябинска планируются работы по устройству слоев износа. Движение будет по одной полосе. Работы продлятся до 30 сентября», — говорится в сообщении на сайте организации. Дорожники подчеркнули, что запланированный ремонт поможет восстановит ровность и сцепление покрытия. «Такая технология отлично показала себя в климатических условиях Урала», — добавили специалисты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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