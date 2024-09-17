Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время заседания рабочей группы по развитию физкультуры и спорта призвал выполнить поставленную президентом РФ Владимиром Путиным задачу по улучшению условий занятий спортом для россиян. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Управление в области спорта сложное, многоплановое, где просматривается сочетание государственных и общественных начал. Учитывая поставленную президентом задачу по повышению уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физкультурой и спортом, необходимо усовершенствование системы управления в данной области, усиление взаимодействия негосударственных организаций с органами власти, международными организациями и между собой», — приводит слова Текслера пресс-служба Кремля.
В ходе заседания обсуждались вопросы, связанные с приоритезацией видов спорта, установлением четких правил взаимодействия спортивных федераций всех уровней. Также были затронуты вопросы важности завершения работы по учету всех организаций в сфере спорта и ведения их актуального реестра с использованием информационных систем. Текслер, как руководитель рабочей группы, поблагодарил собравшихся за предложения в отношении перспектив дальнейшего развития физической культуры и спорта в стране.
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