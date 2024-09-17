17 сентября 2024

Губернатор Текслер призвал улучшить условия занятия спортом для россиян. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Второй день ПМЭФ-2024. 6 июня. Санкт-Петербург., текслер алексей
Алексей Текслер заявил о необходимости усовершенствования системы управления в области физкультуры и спорта Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время заседания рабочей группы по развитию физкультуры и спорта призвал выполнить поставленную президентом РФ Владимиром Путиным задачу по улучшению условий занятий спортом для россиян. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Управление в области спорта сложное, многоплановое, где просматривается сочетание государственных и общественных начал. Учитывая поставленную президентом задачу по повышению уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физкультурой и спортом, необходимо усовершенствование системы управления в данной области, усиление взаимодействия негосударственных организаций с органами власти, международными организациями и между собой», — приводит слова Текслера пресс-служба Кремля.

В ходе заседания обсуждались вопросы, связанные с приоритезацией видов спорта, установлением четких правил взаимодействия спортивных федераций всех уровней. Также были затронуты вопросы важности завершения работы по учету всех организаций в сфере спорта и ведения их актуального реестра с использованием информационных систем. Текслер, как руководитель рабочей группы, поблагодарил собравшихся за предложения в отношении перспектив дальнейшего развития физической культуры и спорта в стране.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время заседания рабочей группы по развитию физкультуры и спорта призвал выполнить поставленную президентом РФ Владимиром Путиным задачу по улучшению условий занятий спортом для россиян. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «Управление в области спорта сложное, многоплановое, где просматривается сочетание государственных и общественных начал. Учитывая поставленную президентом задачу по повышению уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физкультурой и спортом, необходимо усовершенствование системы управления в данной области, усиление взаимодействия негосударственных организаций с органами власти, международными организациями и между собой», — приводит слова Текслера пресс-служба Кремля. В ходе заседания обсуждались вопросы, связанные с приоритезацией видов спорта, установлением четких правил взаимодействия спортивных федераций всех уровней. Также были затронуты вопросы важности завершения работы по учету всех организаций в сфере спорта и ведения их актуального реестра с использованием информационных систем. Текслер, как руководитель рабочей группы, поблагодарил собравшихся за предложения в отношении перспектив дальнейшего развития физической культуры и спорта в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...