Пострадавшие при ЧП в челябинской школе дети перенесли перелет в Москву хорошо

Дети, пострадавшие в бойне в челябинской школе № 68, перенесли транспортировку в Москву удовлетворительно. Об этом 18 сентября сообщает Минздрав.
«Дети, доставленные в Российскую детскую клиническую больницу в Москве после ЧП в челябинской школе, перенесли транспортировку удовлетворительно. Они получат все необходимое лечение», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав.
Как сообщало URA.RU, дети были переведены из реанимации в отделение нейрохирургии. Их состояние характеризовалось как стабильное, в связи с чем принято решение проводить мероприятия по реабилитации на базе федеральных медицинских учреждений. Лечение в Москве позволит ускорить процесс восстановления.
Нападение на школу произошло утром 16 сентября. Подросток пришел в школу, вооруженный ножом, двумя молотками и игрушечным пистолетом. Пострадало пять человек, среди них сам нападавший, его одноклассники и учительница.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!