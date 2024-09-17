17 сентября 2024

Пострадавшие при ЧП в челябинской школе дети перенесли перелет в Москву хорошо

© Служба новостей «URA.RU»
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В челябинскую школу пришел ученик с молотком и ножом
В челябинскую школу пришел ученик с молотком и ножом Фото:

Дети, пострадавшие в бойне в челябинской школе № 68, перенесли транспортировку в Москву удовлетворительно. Об этом 18 сентября сообщает Минздрав.

«Дети, доставленные в Российскую детскую клиническую больницу в Москве после ЧП в челябинской школе, перенесли транспортировку удовлетворительно. Они получат все необходимое лечение», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав.

Как сообщало URA.RU, дети были переведены из реанимации в отделение нейрохирургии. Их состояние характеризовалось как стабильное, в связи с чем принято решение проводить мероприятия по реабилитации на базе федеральных медицинских учреждений. Лечение в Москве позволит ускорить процесс восстановления.

Нападение на школу произошло утром 16 сентября. Подросток пришел в школу, вооруженный ножом, двумя молотками и игрушечным пистолетом. Пострадало пять человек, среди них сам нападавший, его одноклассники и учительница.

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Дети, пострадавшие в бойне в челябинской школе № 68, перенесли транспортировку в Москву удовлетворительно. Об этом 18 сентября сообщает Минздрав. «Дети, доставленные в Российскую детскую клиническую больницу в Москве после ЧП в челябинской школе, перенесли транспортировку удовлетворительно. Они получат все необходимое лечение», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав. Как сообщало URA.RU, дети были переведены из реанимации в отделение нейрохирургии. Их состояние характеризовалось как стабильное, в связи с чем принято решение проводить мероприятия по реабилитации на базе федеральных медицинских учреждений. Лечение в Москве позволит ускорить процесс восстановления. Нападение на школу произошло утром 16 сентября. Подросток пришел в школу, вооруженный ножом, двумя молотками и игрушечным пистолетом. Пострадало пять человек, среди них сам нападавший, его одноклассники и учительница.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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