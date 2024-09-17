В Челябинске на остановке площадь Революции введены два поста посадки и высадки для разных направлений движения общественного транспорта. Об этом сообщили 17 сентября в пресс-службе мэрии.
«Для удобства пассажиров на остановке Площадь Революции в направлении ЮУрГУ вводим два поста посадки и высадки в зависимости от направления движения транспорта. Пост № 1 напротив остановочного павильона ближе к Цвиллинга и пост № 2 напротив остановочного павильона ближе к улице Кирова», — сообщили в пресс-службе.
Пост № 1 предназначен для маршрутов, поворачивающих на улицу Воровского: автобусы №14, 90с, троллейбус №16. В то время как пост № 2 обслуживает маршруты, продолжающие движение по проспекту Ленина: автобусы №2, 3, 4, 22а, 64, 78, 123, 128, 483, троллейбусы №10, 19.
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