17 сентября 2024

В Челябинске остановку Площадь Революции разделили на два поста посадки. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Изменения потерпит остановка на площади Революции в сторону ЮУрГУ
Изменения потерпит остановка на площади Революции в сторону ЮУрГУ Фото:

В Челябинске на остановке площадь Революции введены два поста посадки и высадки для разных направлений движения общественного транспорта. Об этом сообщили 17 сентября в пресс-службе мэрии.

«Для удобства пассажиров на остановке Площадь Революции в направлении ЮУрГУ вводим два поста посадки и высадки в зависимости от направления движения транспорта. Пост № 1 напротив остановочного павильона ближе к Цвиллинга и пост № 2 напротив остановочного павильона ближе к улице Кирова», — сообщили в пресс-службе.

Пост № 1 предназначен для маршрутов, поворачивающих на улицу Воровского: автобусы №14, 90с, троллейбус №16. В то время как пост № 2 обслуживает маршруты, продолжающие движение по проспекту Ленина: автобусы №2, 3, 4, 22а, 64, 78, 123, 128, 483, троллейбусы №10, 19.

Решение о введении постов посадки было принято с целью повышения удобства и оптимизации транспортного потока
Решение о введении постов посадки было принято с целью повышения удобства и оптимизации транспортного потока
Фото:

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В Челябинске на остановке площадь Революции введены два поста посадки и высадки для разных направлений движения общественного транспорта. Об этом сообщили 17 сентября в пресс-службе мэрии. «Для удобства пассажиров на остановке Площадь Революции в направлении ЮУрГУ вводим два поста посадки и высадки в зависимости от направления движения транспорта. Пост № 1 напротив остановочного павильона ближе к Цвиллинга и пост № 2 напротив остановочного павильона ближе к улице Кирова», — сообщили в пресс-службе. Пост № 1 предназначен для маршрутов, поворачивающих на улицу Воровского: автобусы №14, 90с, троллейбус №16. В то время как пост № 2 обслуживает маршруты, продолжающие движение по проспекту Ленина: автобусы №2, 3, 4, 22а, 64, 78, 123, 128, 483, троллейбусы №10, 19.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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