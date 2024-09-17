17 сентября 2024

Челябинцев приглашают на бесплатные занятия по йоге

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировки будут проходить с понедельника по субботу
Тренировки будут проходить с понедельника по субботу Фото:

Челябинцы могут посещать бесплатные занятия по йоге в центре города. Тренировки перенесли в помещение из-за наступления холодов. Летом йогой занимались на веранде спорткомплекса «Юность», сообщили 18 сентября в пресс-службе администрации города.

«В центре города открыли комфортный зал для йоги. С приходом осени и прохладной погоды городским спортуправлением принято решение о продолжении занятий, но уже в теплом зале», — говорится в сообщении.

На территории зала расположились гардероб и душевые. Тренировки запланированы с понедельника по субботу: в понедельник — в 13:00, во вторник и четверг — в 12:00 и 14:00, в среду и субботу — в 10:00, а в пятницу — в 13:00. Учить практикам будут инструкторы из учреждения «Спортивный город».

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Челябинцы могут посещать бесплатные занятия по йоге в центре города. Тренировки перенесли в помещение из-за наступления холодов. Летом йогой занимались на веранде спорткомплекса «Юность», сообщили 18 сентября в пресс-службе администрации города. «В центре города открыли комфортный зал для йоги. С приходом осени и прохладной погоды городским спортуправлением принято решение о продолжении занятий, но уже в теплом зале», — говорится в сообщении. На территории зала расположились гардероб и душевые. Тренировки запланированы с понедельника по субботу: в понедельник — в 13:00, во вторник и четверг — в 12:00 и 14:00, в среду и субботу — в 10:00, а в пятницу — в 13:00. Учить практикам будут инструкторы из учреждения «Спортивный город».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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