Челябинцев приглашают на бесплатные занятия по йоге

Челябинцы могут посещать бесплатные занятия по йоге в центре города. Тренировки перенесли в помещение из-за наступления холодов. Летом йогой занимались на веранде спорткомплекса «Юность», сообщили 18 сентября в пресс-службе администрации города.
«В центре города открыли комфортный зал для йоги. С приходом осени и прохладной погоды городским спортуправлением принято решение о продолжении занятий, но уже в теплом зале», — говорится в сообщении.
На территории зала расположились гардероб и душевые. Тренировки запланированы с понедельника по субботу: в понедельник — в 13:00, во вторник и четверг — в 12:00 и 14:00, в среду и субботу — в 10:00, а в пятницу — в 13:00. Учить практикам будут инструкторы из учреждения «Спортивный город».
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