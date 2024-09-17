Движение по трассе регулируется сотрудниками ГАИ
На автодороге М-5 «Урал» «Москва-Челябинск» временно отключили светофор. Об этом сообщили 18 сентября в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«На 1780 км автодороги М-5 „Урал“ „Москва-Челябинск“, отключение светофорного объекта», — говорится в сообщении. ГАИ уточнила, что светофор не будет работать примерно до 17:00.
Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют регулировку транспортного потока. Водителям рекомендуется быть внимательными и соблюдать временные дорожные знаки и указания регулировщиков.
Светофорный объект будет отключен до 17:00
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