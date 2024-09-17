17 сентября 2024

На участке челябинской трассы М-5 временно отключили светофор. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение по трассе регулируется сотрудниками ГАИ
Движение по трассе регулируется сотрудниками ГАИ Фото:

На автодороге М-5 «Урал» «Москва-Челябинск» временно отключили светофор. Об этом сообщили 18 сентября в пресс-службе Госавтоинспекции региона. 

«На 1780 км автодороги М-5 „Урал“ „Москва-Челябинск“, отключение светофорного объекта», — говорится в сообщении. ГАИ уточнила, что светофор не будет работать примерно до 17:00.

Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют регулировку транспортного потока. Водителям рекомендуется быть внимательными и соблюдать временные дорожные знаки и указания регулировщиков.

Светофорный объект будет отключен до 17:00
Светофорный объект будет отключен до 17:00
Фото:

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На автодороге М-5 «Урал» «Москва-Челябинск» временно отключили светофор. Об этом сообщили 18 сентября в пресс-службе Госавтоинспекции региона.  «На 1780 км автодороги М-5 „Урал“ „Москва-Челябинск“, отключение светофорного объекта», — говорится в сообщении. ГАИ уточнила, что светофор не будет работать примерно до 17:00. Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют регулировку транспортного потока. Водителям рекомендуется быть внимательными и соблюдать временные дорожные знаки и указания регулировщиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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