На оборонном заводе Челябинска за год меняют второго топ-менеджера

18 сентября 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Новым гендиректором «Сигнала» станет Максим Киселев, считает источник URA.RU Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске генерального директора оборонного завода «Сигнал» назначают второй раз за год. Свердловского топ-менеджера Олега Рыбина, назначенного в ноябре 2023 года, сменит экс-заместитель гендиректора копейского завода «Пластмасс» Максим Киселев, сообщил URA.RU источник, близкий к предприятию. «Киселева назначили исполняющим обязанности генерального директора. Его уже представили руководству завода, но от приставки „врио“ он избавится после выхода Рыбина из отпуска», — рассказал URA.RU инсайдер. По версии источника, официально Олега Рыбина снимут с должности, когда он вернется из отпуска. Несмотря на то, что Киселев еще считается «исполняющим обязанности», в соцсетях завода гендиректором его представляют уже без приставки. Такая подпись появилась под одной из его фотографий, однако имя топ-менеджера указывать не стали. URA.RU направило официальный запрос АО «Сигнал». Ответ будет опубликован после получения. Ранее Максим Киселев занимал должность заместителя гендиректора по экономике и финансам на другом оборонном предприятии — заводе «Пластмасс» (Копейск). Его предшественник, Олег Рыбин, до «Сигнала» занимал пост врио гендиректора «Уралтрансмаша», входящего в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех». До свердловского менеджера гендиректором челябинского завода был Лев Уваров. Однако после обысков, прошедших в его кабинете летом 2023 года, он был снят с должности. Сотрудники УФСБ и МВД работали в рамках уголовного дела по мошенничеству в особо крупном размере. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске генерального директора оборонного завода «Сигнал» назначают второй раз за год. Свердловского топ-менеджера Олега Рыбина, назначенного в ноябре 2023 года, сменит экс-заместитель гендиректора копейского завода «Пластмасс» Максим Киселев, сообщил URA.RU источник, близкий к предприятию. «Киселева назначили исполняющим обязанности генерального директора. Его уже представили руководству завода, но от приставки „врио“ он избавится после выхода Рыбина из отпуска», — рассказал URA.RU инсайдер. По версии источника, официально Олега Рыбина снимут с должности, когда он вернется из отпуска. Несмотря на то, что Киселев еще считается «исполняющим обязанности», в соцсетях завода гендиректором его представляют уже без приставки. Такая подпись появилась под одной из его фотографий, однако имя топ-менеджера указывать не стали. URA.RU направило официальный запрос АО «Сигнал». Ответ будет опубликован после получения. Ранее Максим Киселев занимал должность заместителя гендиректора по экономике и финансам на другом оборонном предприятии — заводе «Пластмасс» (Копейск). Его предшественник, Олег Рыбин, до «Сигнала» занимал пост врио гендиректора «Уралтрансмаша», входящего в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех». До свердловского менеджера гендиректором челябинского завода был Лев Уваров. Однако после обысков, прошедших в его кабинете летом 2023 года, он был снят с должности. Сотрудники УФСБ и МВД работали в рамках уголовного дела по мошенничеству в особо крупном размере.