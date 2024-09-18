Путин встретился с челябинским губернатором Текслером в режиме ВКС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер в троллейбусном депо Синара. Челябинск, текслер алексей
Путин напомнил избранным главам регионов о доверии населения Фото:

Президент России Владимир Путин провел встречу в режиме видеоконференцсвязи с губернаторами, которые были избраны в ходе единого дня голосования 6—8 сентября 2024 года. В ВКС принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Вы хорошо понимаете, в какой момент истории мы живем. Необходимо работать с абсолютной отдачей, слаженно и сплоченно, защищать интересы людей — оправдывать их доверие», — акцентировал внимание Путин. Его слова приводит пресс-служба главы региона.

Президент отметил, что выборы проходили в условиях открытой конкурентной борьбы и при самой высокой за всю историю проведения единого дня голосования явке. Путин подчеркнул, что это говорит о понимании ответственности граждан за судьбу страны.

Избирком Челябинской области 10 сентября подвел итоги выборов губернатора и признал Текслера избранным главой региона. На прошедших выборах он получил 1 023 767 голосов избирателей. Это составляет 81,28 процента, то есть более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин провел встречу в режиме видеоконференцсвязи с губернаторами, которые были избраны в ходе единого дня голосования 6—8 сентября 2024 года. В ВКС принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Вы хорошо понимаете, в какой момент истории мы живем. Необходимо работать с абсолютной отдачей, слаженно и сплоченно, защищать интересы людей — оправдывать их доверие», — акцентировал внимание Путин. Его слова приводит пресс-служба главы региона. Президент отметил, что выборы проходили в условиях открытой конкурентной борьбы и при самой высокой за всю историю проведения единого дня голосования явке. Путин подчеркнул, что это говорит о понимании ответственности граждан за судьбу страны. Избирком Челябинской области 10 сентября подвел итоги выборов губернатора и признал Текслера избранным главой региона. На прошедших выборах он получил 1 023 767 голосов избирателей. Это составляет 81,28 процента, то есть более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...