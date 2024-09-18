Путин встретился с челябинским губернатором Текслером в режиме ВКС

18 сентября 2024 в 22:50 Размер текста - 17 +

Путин напомнил избранным главам регионов о доверии населения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент России Владимир Путин провел встречу в режиме видеоконференцсвязи с губернаторами, которые были избраны в ходе единого дня голосования 6—8 сентября 2024 года. В ВКС принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Вы хорошо понимаете, в какой момент истории мы живем. Необходимо работать с абсолютной отдачей, слаженно и сплоченно, защищать интересы людей — оправдывать их доверие», — акцентировал внимание Путин. Его слова приводит пресс-служба главы региона. Президент отметил, что выборы проходили в условиях открытой конкурентной борьбы и при самой высокой за всю историю проведения единого дня голосования явке. Путин подчеркнул, что это говорит о понимании ответственности граждан за судьбу страны. Избирком Челябинской области 10 сентября подвел итоги выборов губернатора и признал Текслера избранным главой региона. На прошедших выборах он получил 1 023 767 голосов избирателей. Это составляет 81,28 процента, то есть более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин провел встречу в режиме видеоконференцсвязи с губернаторами, которые были избраны в ходе единого дня голосования 6—8 сентября 2024 года. В ВКС принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Вы хорошо понимаете, в какой момент истории мы живем. Необходимо работать с абсолютной отдачей, слаженно и сплоченно, защищать интересы людей — оправдывать их доверие», — акцентировал внимание Путин. Его слова приводит пресс-служба главы региона. Президент отметил, что выборы проходили в условиях открытой конкурентной борьбы и при самой высокой за всю историю проведения единого дня голосования явке. Путин подчеркнул, что это говорит о понимании ответственности граждан за судьбу страны. Избирком Челябинской области 10 сентября подвел итоги выборов губернатора и признал Текслера избранным главой региона. На прошедших выборах он получил 1 023 767 голосов избирателей. Это составляет 81,28 процента, то есть более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании