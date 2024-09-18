Челябинские предприятия потратили на благотворительность 8,5 миллиарда рублей

Предприятия Челябинской области, принявшие участие в конкурсе заксобрания региона «Меняющие мир», в 2023 году потратили на благотворительность более 8,5 миллиарда рублей. Такая цифра прозвучала 18 сентября в ходе заседания комитета заксобрания по экономической политике и предпринимательству.
«Заксобранием проводится конкурс социальных достижений „Меняющие мир“, на котором чествуют меценатов. За 21 год существования конкурса в нем приняли участие более 500 компаний, а сумма оказанной ими помощи южноуральцам исчисляется миллиардами рублей. Только в 2023 году эта цифра превысила 8,5 миллиарда рублей», — сообщили в пресс-службе заксобрания.
Компаниям-благотворителям положены региональные льготы. Девять предприятий, поддерживающих учреждения культуры, в 2023 году воспользовались вычетом по налогу на прибыль на сумму 185 миллионов рублей. Две организации, оказывающие помощь образовательным учреждениям, получили налоговый вычет на сумму 5,2 миллиона рублей.
Организации, оказывающие благотворительность по приоритетным направлениям, определенным региональным законом, имеют льготу по налогу на имущество. Депутаты комитета по экономической политике предложили расширить перечень этих направлений на помощь участникам СВО и членам их семей.
«Уже 25 лет в нашем регионе действуют льготы по налогу на прибыль для организаций, оказывающих благотворительную помощь по приоритетным направлениям — таким, как помощь онкологическим больным, детям-сиротам, инвалидам, многодетным и малоимущим семьям и многим другим. Всего в 2023 году была оказана поддержка 26 предприятиям на сумму более 260 миллионов рублей. Депутаты в диалоге с министром социальных отношений Ириной Буториной высказали инициативу о внесении дополнений в перечень приоритетных направлений благотворительной помощи. Считаем, необходимо включить в него оказание помощи бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции, и их семьям. Перечень мы еще будем обсуждать с профильными министерствами и комитетами заксобрания, после чего обратимся к губернатору с этим предложением», — прокомментировал председатель комитета Евгений Илле.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!