В суде перестали взыскивать с челябинского аэропорта 41 миллион рублей

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Таможенный пост «Аэропорт Баландино», прибытие рейса Душанбе - Челябинск. Челябинск , аэропорт курчатов
Челябинский аэропорт избавили от иска на 41 миллион рублей Фото:

С аэропорта «Баландино» в Челябинске прекратили требовать 41 миллион рублей неосновательного обогащения и процентов. Как следует из определения суда, истец отозвал иск.

«Отказ от иска принять. Производство по делу прекратить», — отмечено в судебном документе, который имеется в распоряжении URA.RU.

Причиной стало заключение допсоглашения между сторонами. В суд к «Челябинскому авиапредприятию» обращалось ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)». С 2002 года на балансе предприятия содержится имущество гражданских аэродромов федерального значения. Активы организация должна поддерживать в рабочем состоянии.

Истец пытался взыскать 37,4 млн рублей неосновательного обогащения, 4,2 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Начислять их инициатор спора просил с 24 апреля до даты погашения задолженности.

Подробности о том, что стало причиной непогашенных обязательств, не разглашаются. При подготовке материала URA.RU обеим сторонам спора направило запросы, оставшиеся без ответов.

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С аэропорта «Баландино» в Челябинске прекратили требовать 41 миллион рублей неосновательного обогащения и процентов. Как следует из определения суда, истец отозвал иск. «Отказ от иска принять. Производство по делу прекратить», — отмечено в судебном документе, который имеется в распоряжении URA.RU. Причиной стало заключение допсоглашения между сторонами. В суд к «Челябинскому авиапредприятию» обращалось ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)». С 2002 года на балансе предприятия содержится имущество гражданских аэродромов федерального значения. Активы организация должна поддерживать в рабочем состоянии. Истец пытался взыскать 37,4 млн рублей неосновательного обогащения, 4,2 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Начислять их инициатор спора просил с 24 апреля до даты погашения задолженности. Подробности о том, что стало причиной непогашенных обязательств, не разглашаются. При подготовке материала URA.RU обеим сторонам спора направило запросы, оставшиеся без ответов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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