В суде перестали взыскивать с челябинского аэропорта 41 миллион рублей

18 сентября 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Челябинский аэропорт избавили от иска на 41 миллион рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С аэропорта «Баландино» в Челябинске прекратили требовать 41 миллион рублей неосновательного обогащения и процентов. Как следует из определения суда, истец отозвал иск. «Отказ от иска принять. Производство по делу прекратить», — отмечено в судебном документе, который имеется в распоряжении URA.RU. Причиной стало заключение допсоглашения между сторонами. В суд к «Челябинскому авиапредприятию» обращалось ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)». С 2002 года на балансе предприятия содержится имущество гражданских аэродромов федерального значения. Активы организация должна поддерживать в рабочем состоянии. Истец пытался взыскать 37,4 млн рублей неосновательного обогащения, 4,2 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Начислять их инициатор спора просил с 24 апреля до даты погашения задолженности. Подробности о том, что стало причиной непогашенных обязательств, не разглашаются. При подготовке материала URA.RU обеим сторонам спора направило запросы, оставшиеся без ответов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С аэропорта «Баландино» в Челябинске прекратили требовать 41 миллион рублей неосновательного обогащения и процентов. Как следует из определения суда, истец отозвал иск. «Отказ от иска принять. Производство по делу прекратить», — отмечено в судебном документе, который имеется в распоряжении URA.RU. Причиной стало заключение допсоглашения между сторонами. В суд к «Челябинскому авиапредприятию» обращалось ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)». С 2002 года на балансе предприятия содержится имущество гражданских аэродромов федерального значения. Активы организация должна поддерживать в рабочем состоянии. Истец пытался взыскать 37,4 млн рублей неосновательного обогащения, 4,2 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Начислять их инициатор спора просил с 24 апреля до даты погашения задолженности. Подробности о том, что стало причиной непогашенных обязательств, не разглашаются. При подготовке материала URA.RU обеим сторонам спора направило запросы, оставшиеся без ответов.