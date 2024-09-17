Политика Власть Депутат Бурматов стал спикером собрания Саткинского округа 18 сентября 2024 в 11:47 Размер текста - 17 + Николай Бурматов возглавил собрание Саткинского округа первого созыва Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутаты собрания Саткинского муниципального округа (Челябинская область) на первом заседании избрали спикером депутата Николая Бурматова. Об этом 18 сентября URA.RU сообщил сам Бурматов. «Коллеги доверили мне пост председателя. Впереди много работы», — сообщил Бурматов. Депутатам предстоит до нового года разработать всю нормативную документацию округа. Это связано с тем, что с преобразованием из района в округ прежние нормативные акты утрачивают силу. Бурматов был спикером райсобрания до преобразования района в округ. Он продолжит возглавлять представительный орган и после смены статуса муниципалитета. Помимо выборов председателя, на первом заседании депутаты утвердили положение о выборах главы округа. Он будет избран депутатами после отбора претендентов конкурсной комиссией в составе шести человек. Дата выборов главы будет назначена 19 сентября. Сами выборы депутатов в округе состоялись 8 сентября. Из 21 депутата 18 представляют «Единую Россию», два — «Справедливую Россию». Один является самовыдвиженцем. Наряду с Саткинским районом округами в нынешнем году стали Пластовский и Нязепетровский районы. Первые заседания их собраний депутатов состоятся на текущей неделе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Депутаты собрания Саткинского муниципального округа (Челябинская область) на первом заседании избрали спикером депутата Николая Бурматова. Об этом 18 сентября URA.RU сообщил сам Бурматов. «Коллеги доверили мне пост председателя. Впереди много работы», — сообщил Бурматов. Депутатам предстоит до нового года разработать всю нормативную документацию округа. Это связано с тем, что с преобразованием из района в округ прежние нормативные акты утрачивают силу. Бурматов был спикером райсобрания до преобразования района в округ. Он продолжит возглавлять представительный орган и после смены статуса муниципалитета. Помимо выборов председателя, на первом заседании депутаты утвердили положение о выборах главы округа. Он будет избран депутатами после отбора претендентов конкурсной комиссией в составе шести человек. Дата выборов главы будет назначена 19 сентября. Сами выборы депутатов в округе состоялись 8 сентября. Из 21 депутата 18 представляют «Единую Россию», два — «Справедливую Россию». Один является самовыдвиженцем. Наряду с Саткинским районом округами в нынешнем году стали Пластовский и Нязепетровский районы. Первые заседания их собраний депутатов состоятся на текущей неделе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям