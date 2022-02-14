В Челябинске из-за возгорания эвакуировали посетителей ресторана

Пожарные быстро ликвидировали возгорание Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Посетителей одного из ресторанов фудмаркета «Белый рынок» на улице Тернопольской в Челябинске эвакуировали вечером 15 февраля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, причиной эвакуации стало возгорание в вентиляционной трубе.

«Возгорание было на площади в один квадратный метр. 15 человек покинули помещение самостоятельно, пострадавших нет. В настоящий момент возгорание ликвидировано», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

«Белый рынок» представляет собой комплекс фастфудов и ресторанов. Он появился на месте корпусов завода «Полет» и очень популярен в городе. В каком именно ресторане произошло ЧП не сообщается.