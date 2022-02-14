14 февраля 2022
13 февраля 2022

В Челябинске из-за возгорания эвакуировали посетителей ресторана

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, пожарная машина, кольцово, самолет
Пожарные быстро ликвидировали возгорание Фото:

Посетителей одного из ресторанов фудмаркета «Белый рынок» на улице Тернопольской в Челябинске эвакуировали вечером 15 февраля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, причиной эвакуации стало возгорание в вентиляционной трубе.

«Возгорание было на площади в один квадратный метр. 15 человек покинули помещение самостоятельно, пострадавших нет. В настоящий момент возгорание ликвидировано», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

«Белый рынок» представляет собой комплекс фастфудов и ресторанов. Он появился на месте корпусов завода «Полет» и очень популярен в городе. В каком именно ресторане произошло ЧП не сообщается.

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Посетителей одного из ресторанов фудмаркета «Белый рынок» на улице Тернопольской в Челябинске эвакуировали вечером 15 февраля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, причиной эвакуации стало возгорание в вентиляционной трубе. «Возгорание было на площади в один квадратный метр. 15 человек покинули помещение самостоятельно, пострадавших нет. В настоящий момент возгорание ликвидировано», — сообщили URA.RU в пресс-службе. «Белый рынок» представляет собой комплекс фастфудов и ресторанов. Он появился на месте корпусов завода «Полет» и очень популярен в городе. В каком именно ресторане произошло ЧП не сообщается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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