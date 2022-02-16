ФСБ и ОМОН накрыли в Сургуте два подпольных казино

При обысках силовики изъяли более 100 единиц игрового оборудования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники ФСБ, следственного комитета и спецназ Росгвардии накрыли в Сургуте два подпольных казино. Информацию об этом URA.RU подтвердили в СУ СКР по ХМАО.

«Следователями следственного отдела по городу Сургут следственного управления СК России по ХМАО-Югре совместно с сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области при силовой поддержке спецподразделения Управления Росгвардии по ХМАО-Югре пресечена незаконная деятельность двух игровых клубов в городе Сургуте», — рассказал пресс-секретарь.

Сообщается, что при обысках силовики изъяли более 100 единиц игрового оборудования, в том числе игровых автоматов, денежные средства в сумме более 500 тысяч рублей, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия. Пресс-секретарь добавил, что одно из помещений по ул. Ленина обнаружили еще в октябре 2021 года. «По данному факту организована процессуальная проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства, организаторы и участники незаконной деятельности и суммы полученных от нее доходов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в управлении.

Ранее URA.RU сообщало, что троих жителей Сургута осудили за создание подпольного казино. Инициатору сговора назначили наказание в виде двух лет и шести месяцев условно, его сообщники получили условные сроки по полтора года.

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