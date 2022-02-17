Домашний пес держит в страхе целую улицу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Двух школьников в Березовском (Свердловская область) сильно покусала домашняя собака. Хозяин пса на контакт с пострадавшими не выходит. Об этом журналистам рассказала мать пострадавшего ребенка Юлия Кунц.

«12 февраля мой ребенок пошел гулять, вышел из дома в 15:30, шел от ЖК „Уют-Сити“ в центр города, поднимался по улице Мичурина, смотрел в телефон. Непонятно откуда на него напала собака и стала грызть его левую ногу», — рассказала Кунц порталу e1.

Она уточнила, что школьник вернулся домой весь в крови и в разодранной одежде. «Рана такая, как будто шилом проткнули до кости, и еще одна на голенище. Теперь мы ходим на уколы, ездили к хирургу, нога отекла, возможно, артроз. Сидим на антибиотиках», — прокомментировала Кунц нанесенные собакой травмы ребенку.

В тот же день от нападения пса пострадал другой подросток. Они встретились в травматологии. К хозяину собаки приезжал отец пострадавшего, но собаковод на контакт не пошел. «Хозяин всем [соседям] отвечает, что она крепко привязана. Мне страшно, — делится женщина. — Что могло бы произойти, будь это ребенок поменьше, без теплой одежды, без пуховика?», — посетовала Юлия.

Родители мальчиков написали заявление на хозяина. «В настоящее время по данному факту сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних ОВД Березовского проводят проверочные мероприятия, изучают обстоятельства произошедшего», — рассказал URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

На фоне увеличения жалоб на нападения собак, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил мэрам лично проконтролировать процесс отлова и содержания бездомных собак. Он отметил, что ситуация с бродячими собаками в регионе непростая.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам