17 февраля 2022

ФСБ задержала группировку свердловских золотодобытчиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев в Алапаевске., экскаватор, земляные работы, самосвал
Золотодобытчики использовали тяжелую технику Фото:

Бойцы УФСБ России по Свердловской области совместно со спецназом Росгвардии задержали группу из 20 рабочих, незаконно добывавших золото под Новоуральском. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского округа войск Росгвардии.

«Были задержаны более 20 человек, изъято порядка 20 килограмм золотосодержащего песка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Там отметили, что рабочие использовали тяжелую технику, в том числе бульдозеры и экскаваторы.

Из-за того, что злоумышленники раскопали несколько гектаров леса, природе был нанесен ущерб. Силовики выясняют, насколько серьезными оказались повреждения лесного массива. К расследованию деятельности группировки привлекли независимых экспертов.

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Бойцы УФСБ России по Свердловской области совместно со спецназом Росгвардии задержали группу из 20 рабочих, незаконно добывавших золото под Новоуральском. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского округа войск Росгвардии. «Были задержаны более 20 человек, изъято порядка 20 килограмм золотосодержащего песка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Там отметили, что рабочие использовали тяжелую технику, в том числе бульдозеры и экскаваторы. Из-за того, что злоумышленники раскопали несколько гектаров леса, природе был нанесен ущерб. Силовики выясняют, насколько серьезными оказались повреждения лесного массива. К расследованию деятельности группировки привлекли независимых экспертов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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