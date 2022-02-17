ФСБ задержала группировку свердловских золотодобытчиков

Золотодобытчики использовали тяжелую технику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бойцы УФСБ России по Свердловской области совместно со спецназом Росгвардии задержали группу из 20 рабочих, незаконно добывавших золото под Новоуральском. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского округа войск Росгвардии.

«Были задержаны более 20 человек, изъято порядка 20 килограмм золотосодержащего песка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Там отметили, что рабочие использовали тяжелую технику, в том числе бульдозеры и экскаваторы.

Из-за того, что злоумышленники раскопали несколько гектаров леса, природе был нанесен ущерб. Силовики выясняют, насколько серьезными оказались повреждения лесного массива. К расследованию деятельности группировки привлекли независимых экспертов.