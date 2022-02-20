Главный челябинский ревизор заключил соглашение с прокуратурой

Документ подписали Алексей Лошкин (слева) и Карен Габриелян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Контрольно-счетная палата и прокуратура Челябинской области заключили соглашение о взаимодействии в борьбе с коррупцией. Подписи под документом поставили глава КСП Алексей Лошкин и глава надзорного ведомства Карен Габрелян, сообщили URA.RU в пресс-службе КСП.

«Речь идет о контрольных и надзорных функциях в целях защиты прав и законных интересов жителей области. Обновленное соглашение позволит более эффективно реализовывать соответствующие полномочия», — цитирует Лошкина пресс-служба КСП.

В частности, документ подразумевает совместное планирование контрольно-надзорных мероприятий и обмен данными о выявленных правонарушениях. Особо прописаны в нем противодействие коррупции и контроль за ходом исполнения национальных проектов.

Так, ранее ревизоры КСП вскрыли нарушения при строительстве олимпийского комплекса по шорт-треку, который возводился в рамках нацпроекта «Демография. Спорт — норма жизни». Это стало началом целой череды уголовных дел в минстрое Челябинской области.