20 февраля 2022
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Главный челябинский ревизор заключил соглашение с прокуратурой

© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание соглашения о сотрудничестве между областной прокуратурой и контрольно-счетной палатой. Челябинск, лошкин алексей, габриелян карен
Документ подписали Алексей Лошкин (слева) и Карен Габриелян Фото:

Контрольно-счетная палата и прокуратура Челябинской области заключили соглашение о взаимодействии в борьбе с коррупцией. Подписи под документом поставили глава КСП Алексей Лошкин и глава надзорного ведомства Карен Габрелян, сообщили URA.RU в пресс-службе КСП.

«Речь идет о контрольных и надзорных функциях в целях защиты прав и законных интересов жителей области. Обновленное соглашение позволит более эффективно реализовывать соответствующие полномочия», — цитирует Лошкина пресс-служба КСП.

В частности, документ подразумевает совместное планирование контрольно-надзорных мероприятий и обмен данными о выявленных правонарушениях. Особо прописаны в нем противодействие коррупции и контроль за ходом исполнения национальных проектов.

Так, ранее ревизоры КСП вскрыли нарушения при строительстве олимпийского комплекса по шорт-треку, который возводился в рамках нацпроекта «Демография. Спорт — норма жизни». Это стало началом целой череды уголовных дел в минстрое Челябинской области.

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Контрольно-счетная палата и прокуратура Челябинской области заключили соглашение о взаимодействии в борьбе с коррупцией. Подписи под документом поставили глава КСП Алексей Лошкин и глава надзорного ведомства Карен Габрелян, сообщили URA.RU в пресс-службе КСП. «Речь идет о контрольных и надзорных функциях в целях защиты прав и законных интересов жителей области. Обновленное соглашение позволит более эффективно реализовывать соответствующие полномочия», — цитирует Лошкина пресс-служба КСП. В частности, документ подразумевает совместное планирование контрольно-надзорных мероприятий и обмен данными о выявленных правонарушениях. Особо прописаны в нем противодействие коррупции и контроль за ходом исполнения национальных проектов. Так, ранее ревизоры КСП вскрыли нарушения при строительстве олимпийского комплекса по шорт-треку, который возводился в рамках нацпроекта «Демография. Спорт — норма жизни». Это стало началом целой череды уголовных дел в минстрое Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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